Gute Laune mit Evergreens: Die Schlagergang spielt in der Poinger Einkehr

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Schlagergang (v.li.): Ines Wagner, Thomas Schuh und Jonas Frank. © Privat

Das Poinger Trio „Die Schlagergang“ sorgt bei seinen Auftritten stets für Fröhlichkeit bei allen Generationen. Nächster Termin ist der Freitag, 24. März, in der Poinger Einkehr.

Poing - Gute Laune und den Drang, mitzusingen und zu tanzen: Das versprüht die Schlagergang. Das Trio aus Poing hat sich dem deutschen Schlager der 1950er- bis 70er-Jahre verschrieben mit Evergreens wie „Immer wieder Sonntags“, „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“ und „Marina“. Am Freitag, 24. März, spielen Jonas Frank (Akkordeon, Gesang), Ines Wagner (Gitarre, Gesang) und Thomas Schuh (Bass, Gesang) im Wirtshaus Zur Poinger Einkehr (Plieninger Straße 22, am Sportzentrum). Los geht die Sause um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Das Besondere an der Schlagergang: Die Mitglieder stammen aus drei verschiedenen Generationen, alle drei eint die Liebe zur Musik, zum Schlager und dazu, Menschen Freude zu bereiten. Egal, welche Generation.

Um Platzreservierung in der Poinger Einkehr wird gebeten, unter Telefon (08121) 9864355, oder per E-Mail: info@poinger-einkehr.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.