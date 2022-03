Gymnasium Poing: Vorläuferklassen frühestens in zwei Jahren

Von: Robert Langer

Im Neubaugebiet Lerchenwinkel soll das Poinger Gymnasium gebaut werden. Noch allerdings weiß niemand, wann. © Johannes Dziemballa

Das Gymnasium in Poing könnte in fünf Jahren fertig sein. Frühestens in zwei Jahren könnten Vorläuferklassen gebildet werden. So lauten Überlegungen des Landkreises.

Poing/Ebersberg – Fünf Jahre für Planungs- und Bauzeit könnte es dauern, bis die ersten Schüler in einem neuen Gymnasium Poing die Schulbank drücken. Maximal zwei bis drei Jahre vor der Bezugsfertigkeit könnten Vorläuferklassen gebildet werden. Das wurde jetzt im Kreisschulausschuss deutlich. Hintergrund war eine Nachfrage beim Kultusministerium in München. „Das ist auf Kante genäht“, heiß es in der Sitzung von der Verwaltung. Diese Vorläuferklassen könnten frühestens zwei Jahre, nachdem der Kreistag die Maßnahme von der Warteliste genommen hat, starten. Der Kreistag könnte die Entscheidung möglicherweise am 26. Oktober treffen.

Der Ausschuss arbeitet eine lange Liste von Fragen zum Thema Gymnasium Poing der SPD-Fraktion ab. Klar wurde dabei, dass die Vorläuferklassen wohl am Nachbargymnasium in Markt Schwaben eingerichtet werden können. An der Dominik-Brunner-Realschule in Poing sowie dem örtlichen Sonderpädagogischen Förderzentrum, der „Seerosenschule“, seien als Alternative keine Kapazitäten für Vorläuferklassen erkennbar, so das Landratamt. Zudem hieße es zum Thema Container: „Wir haben kein Geld, zweimal zu bauen.“ Eine Containerlösung wäre nicht günstiger.



Eine neue Schülerprognose zum Gymnasium Poing soll im Mai vorgestellt werden. Aktuell läuft eine Machbarkeitsstudie für ein Gymnasium mit 1000 Schülern in Poing, samt einer Dreifachhalle. Ein regelmäßiger Austausch mit der Gemeinde sowie der Interessensgruppe „Gymnasium Poing“ über den Stand der Planungen wurde vereinbart.

Das Projekt wird zudem in der nächsten Sitzung des Kreisbauausschusses am 6. April ab 15 Uhr im Saal des ehemaligen Kreissparkassengebäudes Thema sein.

