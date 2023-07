Halbzeitbilanz Volksfest Poing: alles friedlich, aber viele Verletzungen am Boxautomaten

Von: Armin Rösl

Trotz Hitze war‘s voll im Zelt beim Seniorenmittag/-nachmittag. © Johannes Dziemballa

Die Verantwortlichen des Volksfestes Poing ziehen eine sehr positive Halbzeitbilanz, sprechen von einem familiären Volksfest. Die meisten Verletzungen ereignen sich am Boxautomaten.

Poing – Dieter Steinbrunner, stellvertretender Leiter der BRK-Bereitschaft Poing, muss etwas schmunzeln, als er sagt: „Die meisten Verletzungen auf dem Poinger Volksfest passieren aus Dummheit.“ Im zweiten Satz wird klar, warum er etwas ungläubig schmunzelt: „Die meisten verletzen sich am Boxautomaten. Die Leute brechen sich die Hände, weil sie betrunken am Boxball vorbeihauen und gegen den Automaten schlagen.“



Am Mittwochmittag zogen die Verantwortlichen und Beteiligten des Poinger Volksfestes nach den ersten fünf Tagen eine Zwischenbilanz: BRK, Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Sicherheitsdienste, Gemeinde Poing, Festwirt Manuel Scheyerl sowie Erich und Julian Schweiger von der gleichnamigen Privatbrauerei aus Markt Schwaben. Fazit von allen: „Bislang ist es ein sehr ruhiges und friedliches Volksfest.“ So sagten sie es einer nach dem anderen, als sie ihre jeweiligen Eindrücke und Zahlen vorstellten.



Am Boxautomaten passieren zahlreiche Unfälle, berichtet das BRK. © Armin Rösl

Den Beginn machte Thomas Stark. Der Bürgermeister berichtete, dass am Volksfesteinzug am Freitag 1344 Personen teilgenommen haben, was eine Rekordzahl sei. Um den Festzug abzusichern, waren laut Emanuel Ruhland, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Poing, 35 Kräfte im Einsatz. Als die ersten vom Zug am Festzelt ankamen, sei das Ende am Rathaus (wo in etwa Start war) gewesen. Ruhland: „So einen langen Festzug habe ich noch nie gesehen.“



Die Verantwortlichen des Volksfestes sowie Sicherheitskräfte zogen Mittwochmittag eine positive Halbzeitbilanz. © Armin Rösl

Zum Ehrenamtsempfang der Gemeinde am Montagabend waren laut Bürgermeister Stark 1136 Personen ins Festzelt gekommen, zum Seniorenmittag/-nachmittag am Dienstag 630 Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren. Und das trotz der Hitze am Montag und Dienstag.



Kostenloser Shuttlebus: Neue Start-/Endhaltestelle Wer am zweiten Volksfestwochenende sicher und unbeschwert zum Poinger Volksfest kommen oder in der Nacht nach Hause fahren möchte, kann den kostenlosen Shuttlebus nehmen. Der hat, im Vergleich zum vergangenen Wochenende, am kommenden Freitag und Samstag (14. und 15. Juli) eine neue Start- und Endhaltestelle: an der Wildparkstraße/Am Hanselbrunn (vorm Rewe-Markt). Dafür entfällt die bisherige Haltestelle am Parkplatz des Sportzentrums. Das teilt die Gemeinde Poing mit. Der aktualisierte Fahrplan steht im Internet auf www.poinger-volksfest.de/startseite/busshuttle. Der Bus fährt Freitag und Samstag im Rundkurs von Anzing, Schwaberwegen, Forstinning, Markt Schwaben, Finsing, Gelting, Pliening, Landsham, Grub, Poing (Bergfeldstraße) zum Volksfest – und zurück. Abfahrtszeiten ab Anzing (nahe der OMV-Tankstelle an der Münchener Straße): 17.35 Uhr, 18.35 und 19.35 Uhr. Rückfahrt ab Wildparkstraße/Rewe: 23.45 Uhr, 0.45 Uhr, 1.45 und und 2.45 Uhr.

In diesem Zusammenhang sagte Dieter Steinbrunner vom BRK, dass es beim Seniorennachmittag trotz der heißen Temperaturen im Zelt keinen einzigen Einsatz wegen Kreislaufproblemen gegeben habe. Vielmehr seien es eher junge Volksfestbesucher, die wegen Kreislaufbeschwerden von den Sanitäterinnen und Sanitätern behandelt werden. Die im Übrigen vollständig ehrenamtlich beim Volksfest Dienst tut.



Die Musikkapelle Poing spielte Dienstagabend zu ihrem 30. Geburtstag. © Armin Rösl

Laut Steinbrunner ist der BRK-Container direkt am Festplatz tagsüber mit zwei bis drei Kräften besetzt, abends mit bis zu acht. Ein Lob sprach der stellvertretende BRK-Leiter an die Gemeinde Poing aus, die heuer einen größeren und klimatisierten Container aufgestellt hat. Hier könnten zwei Personen gleichzeitig liegend behandelt werden. Insgesamt, so Dieter Steinbrunner, wurden in den ersten fünf Volksfesttagen 57 Patienten versorgt.



Ebenfalls ständig vor Ort ist – an den Wochenenden – die Polizeiinspektion Poing mit einem eigens fürs Volksfest abgestellten Einsatzleiter sowie neun Beamten (jeweils freitags und samstags). Unter der Woche werde das Volksfest regelmäßig von einer Zusatzstreife befahren. Das berichtete Polizeihauptkommissar René Dorfmann von der PI Poing. „Bislang ist es ein ruhiges Volksfest“, sagte auch er beim Halbzeitbilanzgespräch. Trotz der beiden Raubdelikte, die am späten Samstagabend passierten. Wie berichtet, haben bislang unbekannte Täter außerhalb des Festgeländes zwei Volksfestbesucher überfallen und einmal 35 Euro, das andere Mal zehn Euro von den Opfern geraubt. „So etwas gibt es immer wieder im Umfeld von Volksfesten, dass Täter den Zustand von Besuchern ausnutzen“, so Dorfmann.

Gute Stimmung auch bei heißen Temperaturen im Festzelt. © Johannes Dziemballa

Der Polizeihauptkommissar berichtete außerdem, dass, in Absprache mit der Gemeinde, bereits vor dem Volksfest gegen sechs Personen (die nicht aus Poing seien) ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, weil sie polizeibekannt und unter anderem beim Erdinger Volksfest negativ in Erscheinung getreten sind. Alles in allem sei das Volksfest bislang „von polizeilicher Seite keine große Herausforderung“. Dorfmann hofft, dass dies auch am zweiten Volksfestwochenende so bleibt.



Die Leiter der beiden eingesetzten privaten Sicherheitsdienste (einer auf dem Volksfestgelände und im Bierzelt, der andere im Umfeld des Areals) zogen ebenfalls eine positive Zwischenbilanz. Philipp Ringmayr von RSS-Security (zuständig für den Außenbereich) sprach von einem „entspannten Volksfest“, Doreen Voglsamer (Jahn-Security) lobte zudem die Zusammenarbeit aller Sicherheitskräfte.



Als die ersten vom Festzug aufs Gelände kamen, war das Ende noch am Startpunkt. © Johannes Dziemballa

Voll des Lobes ist auch Erich Schweiger, Chef der Privatbrauerei Schweiger: „Wir sind stolz, dass wir seit zehn Jahren hervorragend zusammenarbeiten“, sagte er mit Blick auf Bürgermeister Thomas Stark, stellvertretend für die Gemeindeverwaltung. Das Poinger Volksfest sei für die Privatbrauerei „unser Heimatfest“ und das einzige mit eigener Brauereibox. Zum Jubiläumsfest (es findet heuer zum 10. Mal statt) präsentiert Schweiger dort sein neues Logo. „Poing ist ein sehr ruhiges und familiäres Fest“, freut sich Erich Schweiger. Am heutigen Donnerstag wird es im Festzelt zünftig zugehen: wie der Bräu verkündete, werden 65 Dirndl- und Burschenvereine erwartet, zum traditionellen Trachtenabend der Privatbrauerei.

Details zum Umsatz bei Getränken und Essen sowie zu den Besucherzahlen wurden bei der Halbzeitbilanz keine genannt. Das wolle er erst nach Abschluss des Volksfestes tun, kündigte Festwirt Manuel Scheyerl an. Trotz der teilweise großen Hitze sei er zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und der Resonanz der Besucherinnen und Besucher: „Ich habe bislang eine sehr positive Stimmung erlebt.“ Im Festzelt (Platz für crica 1500 Besucher) und Biergarten (600 Plätze) sind Scheyerl zufolge in Spitzenzeiten bis zu 30 Bedienungen im Einsatz.

