Heimat- und Sachkunde in der Praxis: Poinger Schüler pflanzen Hecke

Bergfeldschule

Die drei dritten Klassen der Poinger Grundschule am Bergfeld haben eine eigene Hecke gepflanzt. Als praktischer Teil des Heimat- und Sachkundeunterrichts.

Poing – Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis lernen die drei dritten Klassen der Grundschule am Bergfeld in Poing derzeit die Hecke kennen. Nach einer Idee von Lehrerinnen haben die Kinder jetzt eigene Hecke aus verschiedenen Pflanzen angelegt – neben dem Schulhof, am Rande des Grünzugs.



+ Schulleiterin Karena Schaffer (re.) bei der Pflanzaktion. © Christina Tarnikas

Bei der Umsetzung unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von der Poinger Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) und vom Baubetriebshof. Nach einem ersten Ortstermin mit der Schulleitung wurden mithilfe einer Gartenarchitektin Stauden, Bodendecker, Blühpflanzen, Obstgehölze und ähnliches ausgesucht und ein Pflanzplan aufgestellt. Den Kauf der Pflanzen unterstützte die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld mit einer großzügigen Spende, teilt BN-Sprecherin Christina Tarnikas mit.

Mitarbeiter des Bauhofs bereiteten den Boden vor, besorgten die Pflanzen wie Holunder, Weißdorn, verschiedene Beerensorten, Blutpflaume, Mirabelle, diverse Kräuter, Stauden, Bodendecker und viele mehr und brachten Werkzeug mit. An drei Vormittagen durften die Drittklässler unter fachkundiger Anleitung von Bauhof-Mitarbeitern und ein wenig Hilfestellung von BN-Mitgliedern nach Herzenslust hacken und scharren, einpflanzen, säen und gießen.



Poing: Fragespiele zur Natur

Abgerundet wurde die Aktion durch Fragespiele, mit deren Hilfe die Gemeindegärtner ihr Fachwissen kindgerecht weitergaben. Einige Schülerinnen und Schüler kündigten gleich an, dass sie ihr neues Wissen schnellstmöglich zu Hause mit Mama und Papa anwenden wollen.



+ Auch Bürgermeister Thomas Stark (im Hintergrund, Mitte) schaute vorbei. © BN Poing

Jetzt beginnt die spannende Zeit des Wartens, ob denn die Gewächse auch gedeihen und man schon bald ein wenig eigenes Obst ernten kann. Damit das klappt, müssen die Kinder sich auch weiterhin um die Hecke kümmern und vor allem an warmen Tagen kräftig gießen. Außerdem gibt es noch zwei „Kreativflächen“, auf denen die Schüler ihr gärtnerisches Talent mit den Pflanzen ihrer Wahl auch in Zukunft ausprobieren können.



„Alles in allem ein nachhaltiges Projekt, an dem noch viele Schülergenerationen lernen können und ihre Freude haben werden“, freut sich Tarnikas. Damit mache die Bergfeldschule ihrer erst kürzlich erworbenen Auszeichnung als „Umweltschule in Europa“ alle Ehre.

