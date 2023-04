Hereinspaziert im „Laden ohne Grenzen“: Warenhaus für bedürftige Menschen in Poing

Neueröffnung

Von Armin Rösl schließen

Poing hat ein neues Warenhaus: Im Keller des Gebäudes an der Gruber Straße 46 eröffnet jetzt der „Laden ohne Grenzen“. Für bedürftige Menschen aus der Gemeinde und Umgebung.

Poing – Schuhe, Kleidung, Geschirr, Haushaltswaren Handtücher, Badesachen, Bettwäsche, Spielsachen, Kuscheltiere – die Regale sind vollgefüllt. Am Freitag, 21. April, (15 bis 18 Uhr) eröffnet der „Laden ohne Grenzen“ des Vereins OstEuropaHilfe (OEH) in Poing. Der befindet sich im Untergeschoss des riesigen Gebäudes an der Gruber Straße 46, der Eingang befindet sich am Verbindungsweg, der links am griechischen Restaurant Afrodite zur Kirchheimer Allee führt. In den vergangenen Monaten haben Lisa Demmer und ihr Team von der OEH viele Kleidungs und andere Spenden gesammelt. Einen Teil hat der Verein in mehreren Hilfstransporten in die Ukraine gebracht (und wird dies weiterhin tun), jetzt gibt’s zusätzlich den „Laden ohne Grenzen“. Ein Angebot für bedürftige Menschen, die in Poing und Umgebung wohnen. An sie werden die Waren verteilt, als Gegenleistung bittet die OEH um eine kleine Geldspende, die zur Anschaffung von anderen benötigten Dingen verwendet wird. Ein Nachweis für soziale Bedürftigkeit muss nicht erbracht werden.

+ Die Macherinnen und Macher: Mitglieder des Vereins OstEuropaHilfe und des Helferkreises. In der Mitte steht Lisa Demmer, rechts Bürgermeister Thomas Stark. © Gemeinde Poing

Damit es im „Laden ohne Grenzen“ bei der Verteilung von Waren nicht grenzenlos zugeht, hat Lisa Demmer mit Team (sie alle betreiben den Laden ehrenamtlich) Regeln aufgestellt. Kleidung und Co. werden nur an diejenigen abgegeben, die tatsächlich in den Laden kommen. Für Verwandte und Bekannte darf nichts mitgenommen werden. Außerdem ist pro Besuch und Person die Abgabe limitiert, beispielsweise eine Hose, eine Jacke, ein Paar Schuhe; andere Dinge wie Handtücher und Bettwäsche in Haushaltsgröße. „Damit soll verhindert werden, dass Leute zu viele Sachen mitnehmen, die andere brauchen könnten, und diese anderweitig verkaufen“, erklärt Lisa Demmer. Der „Laden ohne Grenzen“ sei kein Selbstbedienungsladen, betont sie.



+ Die Regale sind gefüllt, auch mit Haushaltswaren und Spielzeug. © Armin Rösl

Ein weiterer wichtiger Punkt: Spenden werden nicht während der Öffnungszeiten angenommen. Wer Kleidung und Haushaltsdinge kostenlos abgeben möchte, vereinbart einen Termin mit der Demmer (Telefonnummer am Ende des Artikels). Nicht entgegengenommen werden Lebensmittel (Demmer: „Dafür gibt es Tafel“), Möbel, Unterhaltungselektronik und Waschmaschinen. Weil dafür schlichtweg kein Platz vorhanden ist.



Poing: Warenausgabe nach bestimmten Regeln

Nach langer Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Fortsetzung der Kleiderkammer, die der Helferkreis für Flüchtlinge während der großen Flüchtlingskrise im ehemaligen Arbeiterwohnheim (heute Asylbewerberheim) an der Gruber Straße betrieben hatte, sind die OEH und Ehrenamtliche des früheren Helferkreises fündig im als „Hammer-Gebäude“ bekannten Komplex an der Ecke Gruber Straße/Kirchheimer Allee, fündig geworden. Hier ist im Erdgeschoss neben dem griechischen Restaurant noch das Labor Poing der MZV Ärztliche Laboratorien München-Land GmbH zuhause. Während der Corona-Pandemie war hier außerdem die Außenstelle des Impfzentrums untergebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Gemeinde Poing hat die Räumlichkeiten im Untergeschoss gemietet und stellt sie der OEH kostenlos zur Verfügung, berichtet Lisa Demmer. Nebenan erklingt mindestens einmal die Woche Musik – hier befindet sich der neue Probenraum der Musikkapelle Poing.



Öffnungszeiten

Geöffnet ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr. Wer Spenden abgeben möchte, vereinbart einen Termin bei Lisa Demmer, unter Telefon (0151) 50145659. Während der Öffnungszeiten werden keine Waren entgegengenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.