Herzkammer des Nationaltheaters: In Poing entsteht riesige Lagerhalle - Viel Lob für „spektakuläre Krone“

Von: Armin Rösl

Teilen

Mit Symbolen aus allen Abteilungen haben Maren Rietz und Florenz Lechner die Richtkrone geschmückt. © Johannes Dziemballa

Ohne Poing wäre Kultur im Bayerischen Nationaltheater nicht möglich: In dem Ort 18 Kilometer östlich von München werden sämtliche Dekorationen und Requisiten hergestellt und gelagert.

Poing – Die heimlichen Stars sitzen in der 140 Meter langen und 20 Meter hohen Halle ganz hinten unter den rund 200 Gästen: Maren Rietz und Florenz Lechner. Die 21-Jährige und der 17-Jährige, beide aus München, sind Auszubildende der Abteilung Bühnenplastik in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper und haben maßgeblich die Richtkrone gestaltet. Aus Styropor schnitzten sie verschiedene Plastiken, die die einzelnen Gewerke der Werkstätten darstellen: Motive aus der Kantine, dem Malsaal, der Schlosserei, der Schreinerei, der Bühnenplastik, vom Transport (in Form eines Lastwagens) und der Konstruktion. Den Grundrahmen für die Krone stellten die hauseigenen Schlosser her, die Maler haben die Plastiken verziert – und so hängt die riesige Krone zum Richtfest der neuen Dekorationslagerhalle der Staatsoper über den Köpfen der Gäste.

Alle Augen auf die Richtkrone, darunter die Minister Bernreiter (sitzend, li.) und Blume (2. neben ihm). © Johannes Dziemballa

Darunter sämtliche Handwerker, die am Bau beteiligt sind, alle Abteilungen der Werkstätten und freilich Ehrengäste Bauminister Christian Bernreiter (CSU), Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), Doris Lackerbauer (Leiterin des Staatlichen Bauamts), der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU), die Landtagsabgeordneten Doris Rauscher (SPD) und Thomas Huber (CSU), Landrat Robert Niedergesäß (CSU), Poings Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei) sowie Serge Dorny (Intendant der Bayerischen Staatsoper).



Ohne Poing wäre ein geordneter Spielbetrieb an der Staatsoper nicht möglich.

Sie alle lobten am Montagnachmittag nicht nur den Bau an sich, sondern insbesondere die Richtkrone. „So eine spektakuläre Krone habe ich noch nie gesehen“ (Blume), „eine exklusive Richtkrone“ (Bernreiter), „ein Kunstwerk“ (Dorny).



Beim Richtfest für das 35-Millionen-Projekt des Freistaats Bayern für die Staatsoper betonten die Redner außerdem, wie wichtig Poing für den Betrieb von einem der erfolgreichsten und besten Opernhäuser der Welt ist. „Ohne Poing geht gar nichts. Die Kultur in München läge brach“, sagte Landrat Niedergesäß, der die Dekorationshalle, die nächstes Jahr fertiggestellt und eröffnet werden soll, als „eine Kathedrale und Schatzkammer der Kultur“. Kunstminister Blume: „Poing ist der wichtigste Außenstandort der Staatsoper. Ohne Poing wäre ein geordneter Spielbetrieb nicht möglich.“ Bauminister Bernreiter: „Poing ist die Herzkammer des Nationaltheaters: Hier werden einzigartige Bühnendekorationen hergestellt und gelagert.“



Staatsoper-Intendant Serge Dorny lobte die Richtkrone. © Johannes Dziemballa

Die Lagerhalle soll laut Bernreiter und Lackerbauer rund 450 Gitterboxen mit zerlegten Bühnenbildern und Dekorationen Platz bieten und damit in Zukunft das Lager der Staatsoper an einem zentralen Standort in Poing zusammenführen. Wie wichtig diese Lagerhalle ist, erläuterte Intendant Serge Dorny: Für alle Produktionen der Staatsoper müssten Bühnenbilder und Requisiten gut und sicher aufbewahrt werden. Um sie bei Bedarf wieder hervorholen und einsetzen zu können, denn: „Wir sind eines der größten Repertoire-Häuser der Welt, das verschiedenen Produktionen mehrmals und im Wechsel von alten und neuen zeigt“, so der Intendant. Aktuell habe die Staatsoper über 60 Opern- und etwa 40 Ballettproduktionen, für eine Produktion seien etwa 12 bis 14 Container zur Lagerung und zum Transport notwendig.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Kunstminister Blume betonte, dass große Oper nur mit den richtigen Rahmenbedingungen funktionieren könne. „Erst durch Bühnenbild und Ausstattung wird das beeindruckende Wirken der Künstlerinnen und Künstler perfekt in Szene gesetzt.“



Gut 200 Gäste waren beim Richtfest, bei dem die Musikkapelle Poing aufspielte. © Johannes Dziemballa

Bauminister Blume ging in seiner Rede auch auf den Bau selbst ein. Das Regalsystem aus Stahl bilde die tragende Struktur des riesigen Gebäudes und somit auch das Gerüst für die Fassade und das Dach. Auf diesem werde auf einer Fläche von circa 4000 Quadratmetern (zum Vergleich: ein Fußballfeld ist etwa 7100 Quadratmeter groß) eine Photovoltaikanlage errichtet für den eigenen Strombedarf in den Werkstätten. Das automatisierte Hochregal (insgesamt rund 28 000 Kubikmeter Stauvolumen) wird von einem slowenischen Generalunternehmer schlüsselfertig errichtet.



140 Meter lang und 20 Meter hoch wird die neue Dekorationslagerhalle. © Johannes Dziemballa

„Heute ist für uns ein freudiges Ereignis, denn hier wird der mehr Raum für Kunst geboten“, freute sich Serge Dorny beim Richtfest. Recht hatte er, schließlich spielte auch die Musikkapelle Poing unter der Leitung von Dirigentin Angela Ebmeyer zum Richtfest. Ein Beispiel für die hohe und kreative Kunst der Werkstätten ist die Richtkrone, geschaffen von den Azubis Maren Rietz und Florenz Lechner, für die und alle anderen daran Beteiligten es zurecht großen Applaus der Gäste gab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.