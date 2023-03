Hier standen 87 Bäume: Gemeinde Poing erläutert Kahlschlag am Westring

Von: Armin Rösl

Auf der Südseite (li.) wird ein neuer Geh- und Radweg gebaut, auf der Nordseite ein Radweg. © Dziemballa

In einer Bekanntgabe erläutert die Gemeinde Poing die Gründe für den Kahlschlag am Westring. Grundlage ist ein Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2022: Am Westring werden neue Wege gebaut.

Poing – Der Westring im Norden von Poing ist kahl. Entlang der Kleingartenanlage sowie der Wohnbebauung an der Südseite sind insgesamt 87 Bäume gefällt worden. Diese Zahl hat jetzt die Gemeindeverwaltung bekannt gegeben. Auf der Internetseite www.poing.de erläutern Bürgermeister Thomas Stark und die Verwaltung die Maßnahme, nachdem es einige Kritik von Bürgerinnen und Bürgern gegeben hat.



So sah der Westring im Mai 2022 aus. © Dziemballa

Grundlage für den Kahlschlag ist der einstimmig gefasste Beschluss des Gemeinderates vom 21. Juli 2022: Errichtung eines Geh- und Radwegs auf der Südseite (entlang der Wohnbebauung) und Bau eines Radwegs auf der Nordseite (bei der Kleingartenanlage). Die Pächter der Kleingartenparzellen haben nun, nach der Rodungsmaßnahme, freie Sicht auf den Westring und den dortigen, starken Verkehr. Der wird sich laut Prognosen in den nächsten Jahren in etwa verdoppeln, wenn an der im Westen anschließenden Bergfeldstraße die Neubaugebiete Lerchenwinkel (mit Gymnasium) und W8 fertiggestellt sind. Mit Blick auf die beiden Neubaugebiete hat der Gemeinderat die Entscheidung getroffen, den Westring umzugestalten, um unter anderem den Fahrradverkehr zu stärken.

Vogelkirsche, Birke, Ahorn, Linden, Weißdorn, Esche und mehr: Welche Bäume weichen mussten Unter der Überschrift „Wie viele und welche Bäume wurden im Westring gefällt?“ gibt die Gemeinde Poing auf ihrere Internetseite folgende Antworten:

„Insgesamt mussten im Westring 87 Bäume weichen, wobei sechs Bäume bereits bei einer früheren Maßnahme gefällt wurden. Von den 87 Bäumen hatten 55 Bäume aufgrund eines geringeren Stammumfangs von 80 Zentimeter keinen besonderen Schutzstatus im Sinne der Baumschutzverordnung. Das bedeutet, dass der Stammumfang noch zu gering ist, um beispielsweise Höhlenbrütern ausreichend Platz zu gewähren. Auch die CO2-Kompensation dieser Bäume ist geringer.

26 Bäume erreichten einen Stammumfang von 80 Zentimeter und wären dementsprechend ökologisch erhaltenswert. Weitere 20 Bäume im Westring waren bereits ,krank’ und hätten in nächster Zeit gefällt werden müssen.

Hauptsächlich standen im Westring Vogelkirsche, Birke, Ahorn, vereinzelt gab es Linden, Weißdorn, Esche, Gingko, Silberweide und Hainbuche. Birke, Vogelkirsche und Ahorn gelten im Zuge des Klimawandels immer noch als ,stadtklimafest’. Insoweit sind zum Beispiel die Birken im Westring eigentlich optimale Straßenbäume, gelten aber als Weichholz-Bäume als kurzlebig, was ab einem bestimmten Alter zu Astbruch und einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen kann. Im Westring waren zudem überdurchschnittlich viele Birken erkrankt.“

Weitere Informationen zur Maßnahme auf www.poing.de.

In der Bekanntgabe weisen Bürgermeister Stark und die Verwaltung darauf hin, dass es im Laufe der Umbauplanungen im Juni 2022 eine Anliegerversammlung gab. „Die Wünsche und Anregungen der Anlieger wurden vom zuständigen Ingenieurbüro geprüft und sind, soweit möglich, mit in die Planungsvariante 2 (die beschlossen wurde, die Red.) eingeflossen“, heißt es in der jetzt veröffentlichten Stellungnahme.

Die abgeholzten Bäume und Sträucher liegen am Volksfestplatz zum Häckseln. © Dziemballa

Darin wird zudem angekündigt, dass es sowohl am Westring als auch im Bereich der Versickerungsanlage „selbstverständlich Ersatzpflanzungen der gefällten Bäume“ geben werde. „Nach Abschluss der Maßnahme werden in Poing mehr Bäume stehen als vor den Umbaumaßnahmen“, heißt es weiter. Die für den Umbau und die Nachpflanzung verantwortliche ARGE Am Bergfeld plane, klimaresistente Bäume anzupflanzen. Dies erfolge in Absprache mit dem Baumschutzbeauftragten der Gemeinde.

