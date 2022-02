Hochseecontainer kommen: Aus landwirtschaftlichem Lager in Poing wird Mietlager für alle

Von: Armin Rösl

Teilen

Auf dem Gelände des Lagerhauses in Poing werden 13 Hochseecontainer aufgestellt und als Lagerflächen vermietet. (Symbolbild) © Christoph Hardt/imago

Schon bald werden in Poing 13 Hochseecontainer aufgestellt, die als Lagerräume gemietet werden können: Das Lagerhaus Festl & Kinshofer öffnet sich für Privatpersonen.

Poing – Das als landwirtschaftliches Lagerhaus Festl & Kinshofer bekannte Areal an der Neufarner Straße 8 in Poing-Süd wird größtenteils umgestaltet für Lagermöglichkeiten, die von jedermann gemietet werden können. Bereits in den nächsten Tagen werden im hinteren Teil des Geländes 13 Hochsee-Container aufgestellt, die zur Lagerung von Gegenständen aller Art gemietet werden können, berichtet Eigentümer Richard Kinshofer und nennt Beispiele: „Für Akten, oder für Saisonsachen wie Skiausrüstung und Fahrräder.“ Ein Container sei sechs Meter lang, 2,5 Meter breit und 2,60 Meter hoch. Die Mietgebühr: 150 Euro netto pro Monat. Interessenten melden sich bei den Kinshofers, die auf dem Grundstück weiterhin einen Fachmarkt für Tier, Garten, Haus und Hof betreiben.



Poing: Mietlager für jedermann (Selfstorage)

Das dem Laden gegenüber stehende alte landwirtschaftliche Lagerhaus soll künftig zum großen Teil zu einer Mietlager-Einrichtung (Selfstorage) mit vielen Boxen werden. Der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Poing hat in seiner jüngsten Sitzung den von Kinshofer geplanten Umbau und die Nutzungsänderung einstimmig genehmigt.



Laut Bauamt besteht die Lagerhalle aus einem Erd- und einem Obergeschoss. Im Erdgeschoss wurden im Jahr 2020 zwölf Mietlager errichtet. Nun sind dort weitere zwölf im Erdgeschoss und 45 im Obergeschoss geplant. Im Lagerhaus sind 39 Mietlager im Obergeschoss und 32 im Dachgeschoss vorgesehen. Insgesamt sollen in beiden Gebäuden 140 Mietlager entstehen, gab Bauamtsleiterin Christine Wirth in der Ausschusssitzung bekannt.



Bauausschuss Poing genehmigt Nutzungsänderung

Laut Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Mischgebiet festgesetzt, sodass die geplante Nutzung zu Mietlagern zulässig ist, gibt die Verwaltung bekannt. Die nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde Poing erforderlichen Parkplätze würden vom Eigentümer errichtet bzw. nachgewiesen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Um das alte große Lagerhaus umnutzen und Lagerboxen vermieten zu können, seien aus Brandschutzgründen noch Umbauarbeiten notwendig, berichtet Richard Kinshofer. Den Getreidehandel, den er und seine Familie dort betrieben haben, habe er beendet. Das Getreide habe in den oberen Stockwerken gelagert.



Altes Lagerhaus muss nicht abgerissen werden

Das Gebäude habe er bereits von einem Statiker prüfen lassen, erzählt Kinshofer. Dieser habe festgestellt, dass es in einem guten Zustand sei und nicht abgerissen, sondern lediglich in manchen Bereichen (zum Beispiel das Dach) umgebaut werden müsse.



Auf die Idee, Lagermöglichkeiten anzubieten, sei er gekommen, weil immer wieder im Laden Leute nachgefragt hätten, ob und wo sie etwas lagern könnten, berichtet Richard Kinshofer. Zum Beispiel zahlreiche Akten. Bei den Lagermöglichkeiten, die er nun und in Zukunft anbietet, handle es sich um Kaltlager – weil weder in den Hochsee-Containern noch im Lagerhaus eine Heizung ist.



Apropos Heizung: Den Heizölhandel betreibt die Familie weiter, „so lange es noch Heizölheizungen gibt“, sagt Kinshofer.



Wer Interesse an einem der zwölf Hochsee-Container als Mietlager hat, meldet sich bei Richard Kinshofer, unter Telefon (08121) 82300; oder per E-Mail an: festl-kinshofer@t-online.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.