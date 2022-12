Hoffnungsfalter fliegen hinaus in die Welt: Neues Projekt von Poinger Künstlerin Natalja Herdt

Von: Armin Rösl

Teilen

„Hoffnungsfalter around the world“ heißt das neue Projekt der Poinger Künstlerin Natalja Herdt. © Armin Rösl

Mit ihren Hoffnungsfaltern möchte die Poinger Künstlerin Natalja Herdt Freude bereiten. In einer neuen Aktion sollen die Falter um die Welt fliegen. Jeder Mensch kann mitmachen.

Poing – Hoffnung und Freude bereiten, das möchte Natalja Herdt mit ihren Hoffnungsfaltern. Die Künstlerin hat im Mai 2020, als die Corona-Pandemie die Welt im Griff hatte, die ersten Falter erschaffen. Hunderte gibt es bereits, jeder ein Einzelstück geformt aus Japanpapier, das Herdt zuvor mit Zeichentusche bemalt, getrocknet und zugeschnitten hat. In Ateliers, bei Ausstellungen und in Geschäftsschaufenstern fliegen die Hoffnungsfalter. Und jetzt durch die ganze Welt. So zumindest ist es Natalja Herdts Wunsch, im November hat sie das Kunstprojekt „Hoffnungsfalter around the world“ gestartet.

Natalja Herdt hat zu jedem Falter diesen Brief geschrieben. © Armin Rösl

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



„Das Vorhaben ist, Hoffnung auf der ganzen Welt mit Hilfe der Hoffnungsfalter zu verbreiten“, sagt die 47-Jährige. Den ersten Falter hat sie in Rom abgelegt, zusammen mit einem Brief. Wer beides findet, soll den Vorgang mit einem Handy als Video dokumentieren und an Herdt schicken. Sie lädt es auf ihren Social-Media-Kanälen bei Instagram und TikTok hoch mit Angaben zum Fundort und eventuell einer kleinen Geschichte von der Finderin bzw. vom Finder. „Der Finder hat die Möglichkeit, unter dem Video im Kommentarfeld über eigene Hoffnungen zu schreiben“, erläutert Natalja Herdt.

Das steht auf dem Brief zum Hoffnungsfalter An den Finder des Hoffnungsfalters.

Hallo, dieser Hoffnungsfalter kann Dir gehören. Er ist Teil eines Kunstprojektes und hat die Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Du kannst ihn behalten oder jemandem schenken, der dringend Hoffnung braucht.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mein Hoffnungsprojekt unterstützt. Schreibe gerne einen Kommentar und erzähle, was Dir heute Hoffnung gibt.

auf TikTok @natalja.herdt

auf Instagram @nataljaherdt

Jeder Hoffnungsfalter ist ein signiertes Unikat. Ich hoffe, er wird nach Deinen Wünschen seine Wirkung entfalten.

Mit hoffnungsvollen Grüßen

Natalja Herdt

www.hoffnungsfalter.de“



Auch in Poing wurde bereits ein Falter freigelassen, außerdem in Erfurt und in Eslarn an der tschechischen Grenze. Erste Videos und Kommentare sind auf den Social-Media-Kanälen der Künstlerin auf TikTok und Instagram zu sehen.

Wer bei Natalja Herdt einen Hoffnungsfalter abholen möchte, um diesen egal wo auf der Welt freizulassen, kontaktiert die Künstlerin über deren Internetseite www.nataljaherdt.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.