Hofläden boomen: Nachfrage bei Direktvermarktung gestiegen

Von: Raffael Scherer

Gute Qualität und Laune gibt‘s im Hofladen von Anette und Andreas Hermann. © Johannes Dziemballa

Das bayerische Landwirtschaftsministerium bietet allen Direktvermarktern eine neue Internet-Plattform. Hofläden sind im Trend - wie der Hansnhof in Angelbrechting bei Poing.

Angelbrechting – Immer mehr kaufen ihre Lebensmittel statt im Supermarkt gleich direkt bei den Landwirten ein. „Direktvermarktung“ sei dabei das Schlüsselwort, erklärt Christiane Köhler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Für einen besseren Überblick will das bayerische Landwirtschaftsministerium sämtliche Direktvermarkter auf der Internet-Plattform www.regionales-bayern.de zusammenfassen. 128 Betriebe seien es bereits laut Köhler in ihrem Zuständigkeitsbereich, worunter die Landkreise Ebersberg (19), Erding (24), sowie Freising (38) und Landkreis und Stadt München (31 und 16) fallen. „Plus einen Weiteren“, meint Köhler und deutet dabei auf das Angelbrechtinger Paar Andreas (47) und Anette Hermann (50). Diese hätten sich gerade erst mit ihrem Hansn-Hof auf der Plattform angemeldet.

Seit 2003 betreibt das Paar einen Hofladen, in dem es seine Waren wie Eier und Mehl, sowie Gemüse, Obst, Milchprodukte, Wurst, Nudeln, Marmeladen, Honig und auch das neuerdings so begehrte Speiseöl von umliegenden Höfen anbietet. Da nicht sofort jeder den Hof an der Dorfstraße 17 in Angelbrechting findet, verkaufen Anette und Andreas Hermann zudem ihre Lebensmittel freitags auf dem Poinger Wochenmarkt sowie seit 2017 zusammen mit der Metzgerei Böltl an zwei Doppelautomaten in Weißenfeld und Dornach bei Aschheim (Landkreis München). Im Februar kam wegen hoher Nachfrage ein Weiterer beim Obi in Parsdorf hinzu.



Corona hat Kaufverhalten verändert

„Seit Corona hatten wir dann auf einmal eine riesige Schlange am Wochenmarkt“, erinnert sich Anette Hermann. Weder dort noch im Hofladen seien sie mit den Personalanforderungen hinterhergekommen. Solch einen „wahnsinnigen Push“ an Neukunden habe sich das Paar nicht einmal durch das ursprünglich mit weiteren Lokalbetrieben gemeinsam geplante Hoffest erträumt, das pandemiebedingt ausfiel.



Viele Kunden am Automaten

Auch die Option der Selbstbedienung, dass Kunden ohne Beisein eines Verkäufers ihre Waren im Laden zusammensuchen und das Geld passend in die Kasse werfen, sei aufgrund der Furcht vor Ansteckung gerne angenommen worden, erzählen die Hermanns. Doch kaum kamen die Lockerungen, wurde auch der Kundenansturm wieder weniger, berichtet das Paar. „Die Leute wollen schon noch, aber sind bequem geworden“, vermuten sie. Einen eigenen Onlineshop sehen Anette und Andreas Hermann als keine Option, dafür fehle das Personal. „Wenn wir etwas machen, dann gescheit.“ Schließlich müsste jetzt schon die Ware im Familienbetrieb nicht nur hergestellt, sondern auch an Hofläden, Abnehmer und die Automaten geliefert werden.

