Hohe Steuereinnahmen und Sparpotenziale: Poing sieht sich trotz Krisen finanziell gerüstet für die Zukunft

Von: Armin Rösl

Teilen

Auch trotz Krisen mit höherer Energieausgaben sieht sich die Gemeinde Poing finanziell gerüstet. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Gemeinde Poing hat für 2023 einen ausgeglichenen Haushalt präsentiert und sieht sich für die Zukunft finanziell gut aufgestellt. Auch, weil die Steuereinnahmen stark steigen.

Poing – Wolfgang Spieth ist seit 20 Jahren Mitglied im Gemeinderat Poing und hat am Donnerstagabend etwas getan, was er zuvor noch nie gemacht hatte: Er übte keine Kritik am Haushalt der Gemeinde. In den vergangenen Jahren war der FDP-Kommunalpolitiker oftmals der einzige Mahner, dass ein ausgeglichener Haushalt nur durch Grundstücksverkäufe zustande gekommen sei und dies nicht auf ewig so weitergehen könne. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag aber präsentierte die Verwaltung nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, sondern „eine solide Finanzierung“, wie Spieth urteilte. Dies insbesondere dank Gewerbesteuereinnahmen, die laut Kämmerei im Jahr 2023 um rund vier Millionen Euro höher ausfallen würden als vorab geschätzt.



Poing: Vier Millionen Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen

Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) sagte, dass Poing mittlerweile nicht mehr nur von einer Handvoll Unternehmen abhängig sei, sondern sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen auf mehrere Firmen verteilen würden. Auch diese Abhängigkeit hatte Spieth immer wieder kritisiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



In seinen Ausführungen zum Haushalt 2023 und der Finanzplanung bis 2026 erläuterte Kämmerer Tobias Stokloßa, dass auch die Gemeinde Poing nicht von Inflation und den Krisen auf der Welt verschont bliebe. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung erwarte die Verwaltung jährliche Mehrausgaben in den Bereichen Personal (950 000 Euro, wegen neuer Tarifabschlüsse), beim Gebäudeunterhalt (450 000 Euro wegen gestiegener Energiekosten) und bei der Kreisumlage (Abgabe, die Kommunen an den Landkreis zahlen). Hier rechnet die Finanzabteilung mit einer Erhöhung von 47 auf 49 Punkte. Dies hätte – sollte der Kreistag dies so beschließen – zur Folge, dass Poing aufgrund seiner Finanzkraft (laut Landesamt für Statistik die stärkste aller Kommunen im Landkreis Ebersberg) im Jahr 2023 gut 14 Millionen Euro zahlen müsste. Ein Punkt Kreisumlage bedeute für Poing 285.000 Euro.

Erhöhung der Kreisumlage kostet Poing 285.000 Euro pro Punkt

Um diese regelmäßigen Ausgaben dauerhaft finanzieren zu können, helfen zwar die hohen Gewerbe- sowie Einkommensteuereinnahmen und im Jahr 2023 weitere Grundstücksverkäufe (in Höhe von zwei Millionen Euro), außerdem ein vergleichsweise hoher Stand an Rücklagen (29 Millionen Euro im Jahr 2023, 13,6 Millionen Euro in 2026), dennoch will die Verwaltung gewappnet sein, kündigten Kämmerer Stokloßa und Bürgermeister Stark an. Aus diesem Grund werde eine Sparkommission gebildet mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung – um alle Fachbereiche und Posten unter die Lupe zu nehmen und mögliche Sparpotenziale zu nennen. Aktuell, so Stark, habe man beschlossen, die Sanierung der Römerstraße zu verschieben.



Poing: Neubau Schwimmbad und Mensa nicht gefährdet

Größte derzeitige Investition ist der Neubau von Lehrschwimmbad und Mensa an der Anni-Pickert-Schule. Die Kosten für beide zusammen schätzt die Verwaltung auf etwa 23 Millionen Euro, von denen etwa 3,3 Millionen Euro staatlich gefördert würden. Das Schwimmbad, das teilweise auch öffentlich genutzt werden kann, soll Ende 2024 eröffnen. Für das Großprojekt müsse die Gemeinde keinen Kredit aufnehmen, sagte Bürgermeister Stark.

Für 2023 rechnet die Kämmerei mit knapp 16 Millionen Euro Gewerbesteuer und 15,5 Millionen Euro Einkommenssteuerbeteiligung. Beides werde in den folgenden Jahren weiter steigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.