Illegal in Poing entsorgt: Couchgarnitur und jede Menge Sperrmüll

Von: Armin Rösl

An der Alten Gruber Gruber Straße hat jemand eine Couchgarnitur abgelagert. © Gemeinde Poing

Die Gemeinde Poing meldet mal wieder mehrere illegale Sperrmüllablagerungen an Wertstoffinseln. In einem Fall eine ganze Couchgarnitur.

Poing – Möbelstücke, alte Ordner, Holz, Kunststoff, Lappen, Schrauben und Müllsäcke, teilweise mit vermutlich Heizölresten – all das haben unbekannte Personen in den vergangenen Tagen illegal an zwei Wertstoffinseln in Poing emtsorgt. Wie das Rathaus mitteilt, lagen am Standort Alte Gruber Straße (gegenüber vom Vauhaus) mehrere Möbelstücke (Couchgarnitur), am Standplatz Kirchheimer Allee (Rondell) unter anderem die Müllsäcke.

Die Gemeindeverwaltung weist einmal mehr darauf hin, dass Sperrmüll nicht an den Containerstandplätzen abgelagert darf. Hierfür steht der Wertstoffhof (Gruber Straße 57) zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr.

