Im Chat-Raum und in Präsenz: Mittelschulen Poing und Markt Schwaben planen Berufsmessen

Von: Armin Rösl

Wenn möglich, soll die Berufsmesse auch in Präsenz durchgeführt werden. (Symbolbild) © PM

Die Berufsmesse für die Mittelschulen Poing und Markt Schwaben soll nicht nur online, sondern auch in Präsenz durchgeführt werden. Unternehmen können sich noch anmelden.

Poing/Markt Schwaben – Die Mittelschulen Poing und Markt Schwaben planen eine Berufsmesse für die Abschlussklassen. Wegen der Corona-Pandemie fand diese im vergangenen Jahr lediglich online statt, heuer soll sie sowohl virtuell als auch in Präsenz angeboten werden, berichtet Christine Matheja. Die Poingerin leitet den Kreisverband München und Ebersberg des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) und hat die Akquise sowie Koordination im Hintergrund übernommen. Unternehmen, die sich bei einer der beiden Veranstaltungsformen oder bei beiden Messen präsentieren wollen, können sich bis 31. März bei ihr melden. Entweder per E-Mail: christine.matheja@bvmw.de oder unter Telefon (0 81 21) 22 27 02. Bislang, so Matheja, seien bereits rund 25 Anmeldungen eingegangen.

Der virtuelle Termin ist am 13. und 14. Juli, jeweils von 9 bis 12 Uhr, die Präsenz-Messe am 20. Oktober in der Dreifachturnhalle im Sportzentrum Poing. Dort fand die Messe vor Corona-Zeiten schon mehrmals statt.



Christine Matheja koordiniert die Anmeldungen. © Privat

Bei der Online-Veranstaltung können sich die Schülerinnen und Schüler digital über die Unternehmen und deren Angebote an Ausbildungsplätzen informieren, so Christine Matheja. Die Firmen präsentieren sich auf einer Plattform, wo in einem Chat-Raum auch miteinander gesprochen werden kann. Als Grundlage dient das Videokonferenz-System Zoom.



Ob die Präsenz-Messe am 20. Oktober tatsächlich stattfinden wird, könne man mit Blick auf die Corona-Pandemie und -Bestimmungen aktuell „beim besten Willen nicht sagen“, so Matheja. Nichtsdestotrotz sei es schon jetzt notwendig, hierfür zu planen. „Das Risiko, dass die Veranstaltung notfalls kurzfristig abgesagt werden muss, bleibt natürlich. Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“

