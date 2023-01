Im Sportzentrum Poing wird‘s noch mehr Licht

Neue Flutlichtanlage

Von Armin Rösl schließen

Schon im Sommer 2020 hat der Gemeinderat Poing beschlossen, dass das Stadion im Sportpark eine Flutlichtanlage bekommt. In diesem Jahr soll es endlich soweit sein.

Poing - Dank Flutlicht ist auf dem Kunstrasenplatz im Poinger Sportzentrum Fußballtraining auch abends möglich. Ebenso auf den beiden Rasenplätzen. Im Stadion aber ist’s dunkel, weil es dort keine Flutlichtanlage gibt. Noch nicht. Der Gemeinderat hat bereits im Jahr 2020 beschlossen, dass auch das Stadion beleuchtet wird.

Poing: Arbeiten sollen im August beginnen

Mit dem Neubau soll laut Bürgermeister Thomas Stark im August begonnen werden, die Fertigstellung sei für Oktober geplant. „Je nach Lieferzeit der Flutlichtmasten“, so Stark. Denn hier gebe es derzeit Lieferengpässe – weshalb die ursprünglich schon für vergangenes Jahr vorgesehene Installation nicht habe umgesetzt werden können. Die Hauptnutzer des Stadions, die Fußballer des TSV Poing und die Leichtathleten der SG Poing bzw. LG Sempt, würden eine Sechs-Mastanlage bevorzugen, berichtete der Bürgermeister von Gesprächen mit den Vereinen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

In der Sitzung des Bauausschusses am 7. März würden zwei Varianten vorgestellt, kündigte Stark in der Januar-Gemeinderatssitzung an. Eine Variante mit vier LED-Leuchten pro Masten, die andere mit sechs Leuchten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.