Immer noch Irritationen auf Bergfeldstraße und Westring in Poing - Mehr Sichtbarkeit für Tempo 30

Von: Armin Rösl

An zwei Stellen ist auf der Bergfeldstraße „30“ aufgemalt. Es soll noch mehr werden. © Armin Rösl

Die neue Tempo-30-Zone auf der Bergfeldstraße und im Westring ist noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen. Jetzt soll mehr Sichtbarkeit her.

Poing – Auch zwei Wochen nach Ausweisung der 1,5 Kilometer langen Tempo-30-Zone auf der Poinger Bergfeldstraße und dem Westring (zwischen Badesee und Plieninger Straße, wir berichteten) herrscht in diesem Bereich noch viel Irritation. In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergangene Woche berichteten einige Ratsmitglieder, dass sie, obwohl vorschriftsmäßig mit maximal 30 km/h im Auto unterwegs gewesen, von anderen Verkehrsteilnehmern überholt worden seien.

An die Verwaltung kam die Frage auf, ob man auf der Fahrbahn an mehreren Stellen nicht „30“ aufbringen könnte für mehr Sichtbarkeit. Insbesondere auf der Bergfeldstraße. Hier ist bislang im Bereich der Grundschule/Bushaltestellen jeweils einmal „30“ auf dem Boden aufgemalt. Jürgen Rappold, Leiter des Ordnungsamtes im Poinger Rathaus, antwortete, dass dies vorgesehen sei und demnächst umgesetzt werde.



Poing: Rechts-vor-Links gilt nicht auf Bergfeldstraße

Die Tempo-30-Zone in Bergfeldstraße und Westring ist laut Rathaus die längste durchgängige Zone dieser Art in der Gemeinde Poing. Das Besondere daran: Im Westring gilt die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregel, in der Bergstraße nicht. Grund: Durch Rechts vor Links könne es beim Linienbusverkehr zu Verspätungen kommen.

