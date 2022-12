In 20 Tagen zu Fuß nach Rom: Die schnelle Wanderung des Peter Stewens (51) aus Poing

Von: Armin Rösl

Nach 20 Tagen erschöpft, aber glücklich am Petersplatz in Rom: Peter Stewens. © Peter Stewens

Knapp 1000 Kilometer ist Peter Stewens von Poing nach Rom gegangen. In 20 Tagen. Manchmal ist er auch gejoggt. Inspiration für die Wanderung war seine ehemalige Lateinlehrerin.

Poing – Alle Wegen führen nach Rom – und aus Rom heraus. Im alten Rom marschierten die Legionen zu Fuß mit kiloschwerem Rüstgepäck am Rücken und mit einfachen Sandalen an den Füßen in alle möglichen Gebiete. Zum Beispiel in 20 Tagen nach Germanien. So hatte es die Lateinlehrerin von Peter Stewens einst erzählt. Diese Schilderung von Frau Oberhammer im Lateinunterricht aus der 10. Klasse am Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben ist dem heute 51-Jährigen aus Poing im Gedächtnis geblieben. Jetzt hat er es selbst in den Füßen: Peter Stewens ist in 20 Tagen von Germanien (in diesem Fall: Poing) nach Rom gegangen. Distanz bis zum Petersplatz, dem Zielort: 987,1 Kilometer.



In 20 Etappen schnurstracks nach Rom. © Peter Stewens

Was die alten Römer nicht hatten, haben die Römer und Germanen heute: Trekkingschuhe und eine Tracking-App, die jeden Schritt zählt, jeden Meter und jede verbrauchte Kilokalorie (kcal). Die Bilanz nach 20 Tagen: 1.153.215 Schritte, im Durchschnitt 57.660 Schritte pro Tag. 946 Kilometer zu Fuß marschiert; 41,1 Kilometer mit dem Zug oder Bus gefahren – wegen sehr schlechtem Wetters oder einer Verletzung, wie Peter Stewens anmerkt und man sieht ihm an, dass es ihn das ärgert.

Im Schnitt war Peter Stewens pro Tag acht Stunden unterwegs. © Privat

Im Durchschnitt war der 51-Jährige pro Tag acht Stunden und acht Minuten. Startzeit: meist so zwischen 6 und 7 Uhr. Die Route, die er vorher geplant hatte, inklusive Übernachtungen in Pensionen, führte schnurstracks über den Tegernsee, Achensee zum Brenner, durch Südtirol, die Po-Ebene, Toskana nach Rom. Keine Wanderwege, oftmals Straßen. Den direkten Weg, der in 20 Tagen machbar ist.

Am 19. September ging der Poinger los, am 8. Oktober kam er am Petersplatz an. Erschöpft, ja, aber glücklich. Und mit vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen. Die hat der Angestellte alle in einem Heft notiert, Tag für Tag abends im Bett. Zum Beispiel, als er in Rusco (Po-Ebene) in einem Schuhgeschäft sein erstes Paar Trekkingschuhe zeigte, das völlig durchgegangen und kaputt war. Peter Stewens hatte ein zweites, neues Paar dabei, war aber überrascht, dass das erste (das ebenfalls neu war) so schnell den Geist aufgegeben hatte. „Der Schuhverkäufer wunderte sich nicht, sondern gab mir den Tipp, die Schuhe immer alle 20 Kilometer zu wechseln.“ So würden sie länger belastbar sein und länger halten. „Anfängerfehler von mir“, sagt Stewens und schmunzelt.

Buchstäblich über Stock und Stein ging es manchmal. © Peter Stewens

Beim Rucksack, den der Poinger mit sich trug, hatte er von Anfang an aufgepasst: zehn Kilogramm Gepäck, nur das Nötigste. Er selbst, sagt er lächelnd, habe ja schon 100 Kilo. Die hat er in schnellen Schritten von Poing nach Rom getragen. „Manchmal bin ich auch gejoggt.“ Da hatten einige derer, die er auf dem Franziskus-Pilgerweg in Italien überholt hatte, mit Kopfschütteln reagiert: „Die gehen ja ein ganz anderes, langsames Tempo und dachten wahrscheinlich: Was ist das für ein Freak?“

Ein Stück führte die Route auf dem Franziskus-Pilgerweg. © Peter Stewens

Als solcher bezeichnet sich Peter Stewens tatsächlich selbst. Als Sportfreak. Früher hat er Zehnkampf gemacht, ist Marathon gelaufen und fährt viel Fahrrad. „Für mich ging es um den sportlichen Aspekt“, sagt er zum Marsch nach Rom. Den Kopf freizubekommen, das gelinge ihm am besten durch sportliche Anstrengungen. Dass er sich eine berufliche Auszeit genommen hat, habe die Wanderung möglich gemacht. Stundenlang allein unterwegs, bei einzelnen Etappen haben ihn Freunde begleitet und unterstützt. „Ansonsten waren es nur meine Beine und ich.“



Castiglione d‘Orcia in der Toskana. © Peter Stewens

Noch einmal ein Blick auf die Tracking-App. Die meisten Schritte an einem Tag: 68.854. Die längste Zeit in Bewegung an einem Tag: 9 Stunden 44 Minuten. Durchschnittlicher Kalorienverbrauch pro Tag: 3252 kcal. Was nicht auf der App zu sehen ist: das erfrischende Lächeln von Peter Stewens, wenn er von seiner Tour erzählt. Frau Oberhammer hätte ihre Freude daran.

