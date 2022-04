In drei Aktionen: Poinger Schüler erzielen 46.600 Euro an Spenden für Ukraine-Hilfe

Von: Armin Rösl

Beim Lauf um das Schulgelände erzielten die Kinder der Grundschule am Bergfeld insgesamt 26.650 Euro. © Armin Rösl

Kurz vor den Osterferien haben drei Poinger Schulen mit Aktionen insgesamt 42.600 Euro Spenden für die Ukraine-Hilfe erzielt. Mit Sport und Kunst.

Poing – Die Poinger Schulen sind aktiv und mobil für die Ukraine-Hilfe, im wahrsten Sinne des Wortes: Kurz vor den Osterferien haben sowohl die Grundschule am Bergfeld als auch die Dominik-Brunner-Realschule Spendenläufe veranstaltet. Das Prinzip: Jeder Schüler bzw. jede Schülerin läuft eine vorher abgesteckte Strecke und erhält für jede Runde einen Spendenbeitrag, der zuvor mit einem Spender (meist Eltern bzw. Verwandte) vereinbart worden ist. Jetzt haben beide Schulen die Ergebnisse bekannt gegeben: Bei der Dominik-Brunner-Realschule sind 15.714 Euro zusammengekommen (gespendet für die Ukraine-Hilfe), bei der Grundschule am Bergfeld 26.650 Euro (das Geld bekommt der Poinger Verein OstEuropaHilfe).

Lisa Demmer vom Poinger Verein OstEuropaHilfe freut sich über das Engagement der Schulen. © Privat

Die Bergfeldschule hatte einen Vormittag die 1. bis 4. Klassen auf den Parcours rund ums Schulgelände geschickt. Insgesamt sind 270 Kinder gelaufen, berichtet Schulleiterin Karena Schaffner. Die Strecke betrug 500 Meter, zahlreiche Eltern feuerten am Wegesrand an. Dank Spenden von Dein Bäcker, dem Drogeriemarkt dm und Edeka Pfeilstetter (alle im Seewinkel-Center) konnte der Elternbeirat eine Versorgungsstation einrichten, wo es Getränke, Brezen, Traubenzucker, Äpfel und Bananen gab.

„Die Schüler haben im Schnitt 10 bis 15 Runden geschafft“, erzählt Rektorin Schaffner. „Einer sogar 21.“ Die Lauf-Sponsoren haben zwischen einem und 20 Euro gespendet, am Ende sind es insgesamt 26.650 Euro geworden. Die Schule hat das Geld dem Poinger Verein OstEuropaHilfe übergeben, der sich um Hilfsgüter in die Ukraine kümmert sowie um Flüchtlinge, die nach Poing gekommen sind. Lisa Demmer von der OstEuropaHilfe ist begeistert über so viel Engagement: „Das ist echt unglaublich und super!“. Das Geld werde zum einen für die Versorgung der zehn jungen Frauen, die der Verein vor Kurzem aus dem Kriegsgebiet gerettet und nach Poing gebracht hat, verwendet, zum anderen zum Zukauf von Hilfsgütern wie Medikamenten, die Vereinsmitglieder nächste Woche in die Ukraine fahren.

Schulleiterin Karena Schaffer berichtete bei der Spendenübergabe, dass drei ukrainische Kinder die Grundschule am Bergfeld besuchen, nach den Osterferien werde ein weiteres hinzukommen.



Ebenfalls für die OstEuropaHilfe gespendet hat die Schülerübungsfirma „Seerosen Design“ der Seerosenschule (Sonderpädagogisches Förderzentrum) unter der Leitung von Lina Zeller. Seit Anfang des Jahres haben die Schülerinnen und Schüler Osterdekoration gebastelt und vor den Osterferien im Lehrerzimmer verkauft, zum Preis von 50 Cent bis drei Euro. Hier sind 270 Euro zusammengekommen, die die Schüler nun an Lisa Demmer vom Poinger Verein OstEuropaHilfe überreicht haben. Mehr über „Seerosen Design“ auf Instagram.

