Poing: Motivierende Worte an die Jugendlichen

In Poing erhalten Mittel- und Realschüler zeitgleich die Zeugnisse - mit unterschiedlichem Interesse

Von: Armin Rösl

Bereits um 8.30 Uhr startete die Vergabe der Zeugnisse für den Qualifizierenden Abschluss. © Johannes Dziemballa

Während die Aula der Anni-Pickert-Mittelschule spärlich besetzt war, war jene der benachbarten Realschule voll. Am Freitag gab es in beiden Schulen zeitgleich Zeugnisse.

Poing – Großer Zeugnistag im Schulzentrum Poing-Nord: Gleichzeitig fanden am gestrigen Freitag in der Anni-Pickert-Mittelschule und in der nur einen Steinwurf entfernten Dominik-Brunner-Realschule die feierlichen Zeugnisvergaben statt. In der Realschule erhielten 99 Absolventen ihre Mittlere-Reife-Zeugnisse, in der Mittelschule bekamen 37 den Qualifizierenden Abschluss und 41 die Mittlere Reife nach dem M-Zug (10. Klasse).



Um 10 Uhr war die Aula der Realschule Poing voll. © Johannes Dziemballa

Die Neuntklässler (Quali) hatten ein besonders hartes Los: ihre Zeugnisfeier begann bereits um 8.30 Uhr, am Abend (bzw. in der Nacht) zuvor hatte noch die Abschlussparty der Schule im Bürgerhaus Pliening stattgefunden. Entsprechend müde trotteten die Schülerinnen und Schüler in die Aula, einige fehlten ganz. Eltern? Lediglich eine Handvoll. Egal, die Schulleitung und der Elternbeirat boten einen schönen Rahmen für die Zeugnisverleihung. Rektorin Eva Guerin wies auf das riesige Plakat über dem Eingang der Schule hin, das eigens für die Abschlussklassen gestaltet worden war. Darauf zu sehen ein Feuerwerk und das englische Wort „BAM“ für „BÄM“. Mit diesem Knall gehen die Schülerinnen und Schüler nun in die Welt hinaus, Bürgermeister Thomas Stark motivierte sie in seiner Rede mit den Worten: „Macht weiter, geht euren Weg!“

Den Weg in die benachbarte Realschule fanden zahlreiche Eltern zusammen mit den 99 Abschlusschülerinnen und -schülern. Die hatten bereits am Mittwochabend im Hotel Bayerischer Hof in München gefeiert, sodass sich die Müdigkeit in Grenzen hielt. Realschuldirektorin Sylvie Schnaubelt erinnerte in ihrer Rede an die Corona-Zeit und die damit einhergehenden Umstellungen, die Schüler und Lehrkräfte bewältigen mussten.



Poing: Motivierende Worte an die Jugendlichen

In ihrer Rede sagte Schnaubelt: „Ihr seid die Generation, die es versteht, mit Veränderungen umzugehen, die offen für neue Ideen und Möglichkeiten ist. Und ich bin sicher, dass ihr Wege finden werdet, eure Talente und eure Kreativität in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt einzusetzen. Nutzt eure einzigartige Mischung aus Humor, Hartnäckigkeit und harakiriartigem Zeitmanagement, um euren eigenen Weg zu gehen und die Arbeitswelt von morgen zu prägen.“

