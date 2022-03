In Poing und Pliening: Sichtbare Zeichen gegen Rassismus

Von: Armin Rösl

Eines der Banner der Aktionsgruppe Respekt@Poing. © Tarnikas

Die Aktionsgruppe Respekt@Poing hat mit Plakaten und Bannern sichtbare Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Erstmals auch in der Nachbargemeinde Pliening.

Poing - Anlässlich der Wochen gegen Rassismus hat die Aktionsgruppe Respekt@Poing eigenen Angaben zufolge knapp 40 Plakate und Banner aufgestellt. Wie auf unserem Foto bei der Firma Canon. Als sichtbare Zeichen gegen Rassismus.

Erstmals stehen die Plakate nicht nur in Poing selbst, sondern auch in der Nachbargemeinde Pliening, berichtet Sprecherin Christina Tarnikas.

Erstmals stehen die Plakate nicht nur in Poing selbst, sondern auch in der Nachbargemeinde Pliening, berichtet Sprecherin Christina Tarnikas. „Die Texte sollen auf das Thema aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen, wo wir zum Beispiel in unserem Alltag Rassismus begegnen und wo wir vielleicht sogar selber andere Menschen durch unbedachte Äußerungen oder Verhaltensweisen verletzten, ohne das wir dies wollen“, schreibt Respekt@Poing in einer Pressemitteilung.