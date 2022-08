In Poinger Schrebergarten: Unbekannter zerschneidet Pool und Trampolin

Von: Armin Rösl

In einem Schrebergarten in Poing ist ein Trampolin zerschnitten worden. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Pure Zerstörungswut: Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Schrebergarten in Poing ein Trampolin, einen Pool und eine Liege zerschnitten. Das Messer hatte er mitgebracht.

Poing - Im Bericht der Polizeiinspektion Poing steht, dass der Täter „mit seinem selbstmitgebrachten Messer“ agiert habe: In der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30. Juli) hat die bislang unbekannte Person in einem Schrebergarten in Poing ein Trampolin, einen Pool und eine Liege zerschnitten. Aufs Grundstück gelangte er, indem er das Vorhängeschloss am Gartentor aufzwickte.

Nach ersten Erkenntnisse hat der Täter nichts mitgenommen, berichtet die Poinger Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise, unter Telefon (08121) 9917-0.

