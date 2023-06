Investor zieht sich zurück: Kein neues Seniorenzentrum in Poing

Von: Armin Rösl

Über 100 Pflegeplätze hätte das neue Seniorenzentrum in Poing haben sollen. Die Pläne waren bereits fertig, die ersten Schritte getan. Jetzt aber hat sich der private Investor zurückgezogen.

Poing – Die Pläne waren fertig, das Konzept ebenso: 108 vollstationäre Pflegeplätze, 25 Plätze für Tagespflege und 40 betreute Wohnungen hätte das neue Poinger Seniorenzentrum an der Wildparkstraße, östlich gegenüber des Rewe-Marktes, haben sollen. Am gestrigen Mittwoch informierte die Gemeinde Poing via um 13 Uhr verschickter Pressemitteilung, dass der private Investor „seinen endgültigen Rückzug aus dem Projekt“ mitgeteilt habe. Bereits im April war bekannt geworden, dass die BA4 GmbH & Co. KG aus Poing das Projekt zurückstellt, wegen erheblich gestiegener Baupreise und Finanzierungszinsen.

In der Pressemitteilung von Mittwoch heißt es, dass im Mai die Eckdaten noch einmal mit dem Investor, der Pflegestern Seniorenservice gGmbH, der Gemeinde Poing, dem Planer sowie der finanzierenden Bank besprochen wurden. „Der Investor teilte im Nachhinein mit, dass sich die Rahmenbedingungen seit Projektbeginn derart geändert haben, dass ihm eine Umsetzung nicht mehr möglich ist“, schreibt die Gemeinde in der Mitteilung, die die Überschrift „Kein neues Seniorenzentrum in Poing“ trägt.



Gründe: erheblich gestiegene Baupreise und Finanzierungszinsen

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Bürgermeister Thomas Stark am Mittwochnachmittag zwischen zwei Terminen, dass es bedauerlich sei, dass das Projekt nicht zustande komme. Jetzt gelte es, Alternativen zu entwickeln. Hierzu müssten Gespräche mit dem Pflegestern dem Gemeinderat geführt werden.

Mit dem Rückzug des Investors fällt gleichzeitig auch der Standort für ein Seniorenzentrum. Das Grundstück ist im Privateigentum, für das Areal gibt es einen gültigen Bebauungsplan für Wohn- und Mischgebiet, so Bürgermeister Stark. Was der Investor nun mit dem Grundstück plane, sei nicht bekannt.



Gemeinde Poing will nun nach Alternativen suchen

Als im Juli 2021 in der Gemeinderatssitzung die Pläne für das neue Seniorenzentrum in Poing vorgestellt wurden und der Gemeinderat hierfür seine Zustimmung erteilt hatte, gab es anschließend Applaus von den zahlreichen Besuchern der Sitzung. Für ein Großprojekt, das angesichts des in den nächsten Jahren steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen für Senioren wichtig und notwendig gewesen wäre.

Betreiber des neuen Seniorenzentrums wäre die gemeinnützige Pflegestern GmbH gewesen, die schon das Seniorenzentrum an der Marktstraße führt. Dort stehen 39 Pflegeplätze (davon vier in Kurzzeit) zur Verfügung.



Laut einer im April 2021 vorgestellten Pflegebedarfsanalyse für die Gemeinde Poing (erstellt vom Büro für Räumliche Entwicklung, kurz: BRE) erhöht sich der Bedarf an vollstationären Plätzen bis zum Jahr 2033 auf 131, im Bereich der Tagespflege auf 39. Schon damals, vor zwei Jahren, hatte BRE errechnet, dass es in Poing 80 Pflegebedürftige gebe, die einen Heimplatz benötigen würden.

