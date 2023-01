Irgendwann reicht‘s: Verwalter verärgert über große Hundekothaufen an Spielplatz in Poing

Fischersiedlung

Auf dem Spielplatz in der Fischersiedlung in Poing mehren sich die Hundekothaufen. Dem Verwalter der Eigentümergemeinschaft reicht‘s, er richtet einen Appell an Hundebesitzer.

Poing – Gottfried Heselich reicht’s: Weil immer wieder und in jüngster Zeit verstärkt auf dem Spielplatz in der Fischersiedlung in Poing-Süd teils größere Mengen Hundekot liegen, wendet sich der Verwalter der dortigen Eigentümergemeinschaft jetzt an die Öffentlichkeit. Mit der Bitte und den Appell an Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften mitzunehmen bzw. ordentlich zu entsorgen.

+ Verwalter Gottfried Heselich reicht‘s mit den Hundekothaufen. © Fred Joch

„Am Spielplatz stehen zwei Abfalleimer“, sagt er. Darin könnten die Häufchen, in Hundekotbeutel gepackt, eingeworfen werden. Einen eigenen Beutelspender („Dog Station“) gibt es an dem privaten Spielplatz zwar nicht, aber die Gemeinde Poing hat im gesamten Gemeindegebiet 30 „Dog Stationen“ aufgestellt, aus denen leere Tüten für Hundekot entnommen und befüllte eingeworfen werden können. Laut Gemeindeverwaltung werden die Stationen alle 14 Tage mit jeweils etwa 260 Beuteln bestückt und regelmäßig geleert.

Die Fischersiedlung, benannt nach ihrem Erbauer, ist eine der ältesten Siedlungen in Poing. Der private Spielplatz befindet sich zwischen Welfen- und Römerstraße, mitten im Wohngebiet. Die Fischersiedlung umfasst laut Verwalter Heselich 73 Eigentümer/Wohneinheiten.



Poing: Fischersiedlung mit 73 Einheiten

Die Hundehaufen räume stets der Hausmeister weg, berichtet Gottfried Heselich. Aber es könne nicht sein, dass dies zu einer seiner regelmäßigen Aufgaben gehöre. Deshalb appelliert der Verwalter im Namen der Eigentümergemeinschaft an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften sauber zu entsorgen. Beziehungsweise generell den Spielplatzbereich nicht als Hundetoilette zu nutzen.

