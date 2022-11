Jahresausstellung: Poinger Galerie im City Center

Rund 60 Werke sind derzeit im City Center Poing ausgestellt. © Johannes Dziemballa

Im City Center Poing sind in diesen Tagen rund 60 Bilder und Fotografien von acht Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Es ist die Jahresausstellung der Poinger Galerie.

Poing – Was wegen der Corona-Pandemie vor zwei Jahren Premiere hatte, findet nun zum dritten Mal statt: die Jahresausstellung der Künstlergruppe Poinger Galerie im City Center. Auf mehreren Stellwänden im Flur sind jetzt rund 60 Bilder und Fotografien von acht Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Die Ausstellung ist bis einschließlich Samstag, 19. November, zu sehen. Zu den Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr.

Poing: Ausstellung bis 19. November

Normalerweise, bis vor zwei Jahren, zeigt die Künstlergemeinschaft an einem Wochenende Werke in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Dann ist die Ausstellung Samstag und Sonntag für jeweils vier Stunden geöffnet. Im City Center für 14 Tage ausstellen zu können, sei für die Künstlerinnen und Künstler eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren, sagt Tamara Suchan. Sie ist Leiterin der Poinger Galerie, eine lose Gemeinschaft von etwa 50 Künstlern aus Poing und Umgebung. Gegründet wurde sie Anfang der 1990er-Jahre.



Die Künstlerinnen und Künstler mit Organisatorin Tamara Suchan (li.). © Johannes Dziemballa

Die Jahresausstellung im Herbst hat Tradition – das City Center aber wird dauerhaft wohl nicht als Ausstellungsort beibehalten. Sollten es die Corona-Bedingungen zulassen, werde man die Ausstellung wieder in der Aula der Anni-Pickert-Schule durchführen. „Weil es doch ein anderes Flair ist“, sagt Suchan. Für dieses Jahr aber habe sie vorsichtshalber nochmals das Poinger Einkaufszentrum gewählt, weil in der Zeit, als die Organisation und Vorbereitungen begannen, die Corona-Prognosezahlen und die Möglichkeit einer Veranstaltung, bei der mehrere Menschen gleichzeitig in einem Raum zusammenkommen, unklar gewesen seien.



Martin Schlederer zeigt bekannte Kunstwerke, verpixelt. © Johannes Dziemballa

Auf den Stellwänden im City Center sind Malereien und Fotografien zu sehen. Darunter ungewöhnliche Motive und Motive, die man kennt, aber so noch nicht gesehen hat. Wie zum Beispiel die verpixelte Mona Lisa von Martin Schlederer. Tamara Suchan selbst zeigt „Impressionen von magischen Orten und Bauten“, die sie gemalt hat. Das Besondere an ihren Bildern: sie sind lediglich 40 mal 40 Zentimeter groß. Zu sehen sind unter anderem die Sydney Opera, der Grand Canyon und die Blaue Moschee.

Stefani Kling, weiteres Mitglied der Poinger Galerie, zeigt in eindrucksvollen Kohlezeichnungen „Porträts und Figürliches von Mensch und Tier“. Fotograf Martin Köbele zeigt Porträts und Bergwelten, Malerin Natalia Wiedemann ausdrucksstarke Menschen und Tiere. Von Hannelore Rachen stammen Landschaftsaquarelle, von Ulla Schulz Blumen in Acryl. Auch Christine Kohl hat Tiere gemalt, vorwiegend Eichhörnchen.



All das ist zu sehen auf rund 60 Bildern und Fotografien der Poinger Galerie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.