Jahresbilanz MVG-Mieträder in Poing: Mindestens eine Ausleihe am Tag

Am Marktplatz ist eine der drei Stationen in Poing.

Grob hochgerechnet wird in Poing mindestens einmal am Tag eines der MVG-Räder ausgeliehen. Poing ist die einzige Kommune im Landkreis Ebersberg mit diesem Angebot. Jetzt gibt‘s die erste Jahresbilanz.

Poing – Die erste Jahresbilanz der MVG-Leihräder in Poing ist da. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates Poing präsentierte die Verwaltung die Daten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) für das Jahr 2022. Grob gesagt wurde, hochgerechnet, im Schnitt pro Tag mindestens ein Fahrrad ausgeliehen. Die nutzungsstärksten Monate waren im Sommer.



Insgesamt wurden die 25 Fahrräder, die in Poing an drei Stationen stehen (am Marktplatz und beim Wildpark jeweils zehn, am Bergfeldsee fünf), 479-mal ausgeliehen. Davon wurden sie 439-mal an den Stationen und 40-mal als frei stehende Räder genommen. Bedeutet, dass ein Fahrrad nicht direkt an einer Station stand.



Poing: 25 Fahrräder an drei Stationen

Rückgaben gab es mehr als Entnahmen, nämlich 495. 436-mal wurden die MVG-Räder an den Stationen abgestellt, 59-mal frei abgelegt.



Die meisten Fahrten mit aus Poing ausgeliehenen Rädern waren innerhalb des Gemeindegebietes, 59 gingen über die Grenzen hinaus. Am häufigsten nach Kirchheim (20-mal), München und Pliening (jeweils 10-mal).



Auch Auswärtige hatten Ziele in Poing, am häufigsten (39-mal) wurde mit einem Leihrad von München aus nach Poing gefahren, 16-mal von Kirchheim und 6-mal von Pliening.

Die drei MVG-Stationen wurden im Dezember 2021 in Betrieb genommen, Poing bietet als erste Kommune im Landkreis Ebersberg das MVG-Leihsystem an. Hierfür zahlte sie die Kosten für die Einrichtung der Stationen (laut MVG 28 000 Euro für eine Station mit zehn Rädern, 17 500 Euro für fünf). Die jährlichen Betriebskosten betragen zwischen 5000 und 8000 Euro. Darin inbegriffen sind der MVG zufolge eine 24-Stunden-Service-Hotline sowie Wartung, Reparatur und Einsammeln der einzelnen Fahrräder und Zurückbringen an die Standorte.



Weitere Stationen könnten folgen

Im März 2020 hatte der Gemeinderat die Einführung der MVG-Leihräder beschlossen. Die Ausleihe erfolgt über eine eigene MVG-Handy-App (MVGO), die Leihgebühr beträgt neun Cent pro Minute.



Die MVG-Mieträder gibt es außer in Poing noch in ganz München sowie in den Landkreisen München und Starnberg. Laut MVG stehen insgesamt circa 4500 Fahrräder zur Verfügung.



Laut Gemeinderatsbeschluss könnten im Laufe der nächsten Jahre weitere Stationen hinzukommen. Möglich wäre dies beispielsweise am Rathaus, am Seewinkel-Center in Poing-Nord sowie am S-Bahnhof Grub. Darüber aber muss der Gemeinderat gesondert entscheiden.

