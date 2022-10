Jeder kann teilnehmen: Respekt@Poing veranstaltet Kunstaktion zu „Solidariät“

Von: Armin Rösl

Plakat zur Kunstaktion der Aktionsgruppe Respekt@Poing. © Respekt@Poing

Die Aktionsgruppe Respekt@Poing startet eine Kunstaktion zum Thema „Solidariät“. Jeder kann mitmachen, am Ende ist eine Ausstellung geplant. Einsendeschluss ist Ende Oktober.

Poing – Zu den Wochen der Toleranz, die das Katholische Kreisbildungswerk Ebersberg jedes Jahr veranstaltet, startet die Aktionsgruppe Respekt@Poing eine Kunstaktion zum Thema „Solidarität“. Jeder, der sich hierzu künstlerisch äußern möchte, kann mitmachen, heißt es in einer Pressemitteilung.



Darin wird Respekt@Poing-Sprecherin Christina Tarnikas mit den Worten zitiert: „Keine Kunstform ist ausgeschlossen, egal ob Gemälde, Fotos, Gedichte, Installationen, Skulpturen, Videos oder was den Kunstschaffenden sonst einfällt.“



Die Werke können auf verschiedenen Wegen eingesandt werden: entweder per E-Mail an kontakt@respekt-in-poing.de, oder Originale per Post oder persönlich abgeben an Respekt@Poing, c/o Referat Generationen und Bildung, Friedensstraße 3, 85586 Poing. Einsende- bzw. Abgabeschluss ist der 28. Oktober. Unter allen Teilnehmenden werden Gutscheine verlost, kündigt die Gruppe Respekt@Poing an.

Pro Einsender sind maximal drei Werke erlaubt, informiert Tarnikas. Bei größeren Kunstwerken bittet die Aktionsgruppe um vorherige Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon (01520) 4603335.

Die Werke zum Thema „Toleranz“ sollen am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, in der Anni-Pickert-Schule der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Die Schirmherrschaft für die Kunstaktion hat Bürgermeister Thomas Stark übernommen, teilt Sprecherin Christina Tarnikas mit.

