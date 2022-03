Jetzt doch: Pfarrkirche Poing bekommt ein sichtbares Kreuz

Großes Kruzifix

Sie hat renommierte Architekturpreise erhalten, ein sichtbares Kreuz im Innern aber hatte sie bislang nicht: Poings neue katholische Pfarrkirche. Das wird sich jetzt ändern.

Poing – Im Jahr 2019 ist Poings Pfarrkirche mit dem renommierten deutschen Architekturpreis „Große Nike“ ausgezeichnet worden (auf Platz zwei landete die Elbphilharmonie in Hamburg). 2020 erhielt das Bauwerk den internationalen Preis für sakrale Architektur und ist damit die schönste moderne Kirche der Welt. Diese Auszeichnung wird von der Stiftung Frate Sole im italienischen Pavia nur alle vier Jahre vergeben. 2020 waren 113 Projekte aus 33 Ländern eingereicht worden. Poings Pfarrkirche, die 2018 geweiht und eröffnet worden ist, ist mittlerweile weltweit bekannt.



Poing: Neue Pfarrkirche im Jahr 2018 eröffnet

Trotz aller Auszeichnungen hat diese Kirche mitten in Oberbayern bislang eines nicht: Ein großes, sichtbares Kreuz. Ein Umstand, der seit Eröffnung des Gotteshauses in Poing für Diskussionen sorgt. Schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung berichtete der damalige Pfarrer und heutige Generalvikar (Stellvertreter von Bischof Reinhard Marx) Christoph Klingan: „Die Frage nach dem Kreuz ist eine sehr häufig gestellte Frage von Kirchenbesuchern.“ Als Antwort galt und gilt eine Aussage des von der Diözese beauftragten Architekten Andreas Meck: „Getragen wird die Kirche im Innern im konstruktiven wie im übertragenen Sinne durch ein Raumkreuz, das sich als kraftvolles Bild dem Besucher in Form des Dachfaltwerkes offenbart.“ Der bereits verstorbene Meck hatte in den Rohbau der Kirche eine Stahlkonstruktion in Form eines Kreuzes einsetzen lassen, welche die tragende Stütze des Bauwerks ist. Wer in der Kirche nach oben blickt, kann diese Kreuzform erkennen.

+ Beim Blick nach oben erkennt man das Raumkreuz. © Johannes Dziemballa

Nichtsdestotrotz ebbten die Fragen nach einem „echten Kreuz“ nicht ab, berichtet der heutige Pfarrer Philipp Werner. Zwar ist in einer Halterung während der Gottesdienste ein Vortragekreuz aufgestellt, das aber doch recht klein ist. Jetzt ist seit einigen Tagen ein tatsächliches Kreuz mit Christusfigur hinter dem Alter aufgestellt – probeweise in einer mobilen Vorrichtung befestigt.

Es handelt sich um ein noch nicht restauriertes Kruzifix von Josef Henselmann (1898 – 1987), der unter anderem Präsident der Akademie der Bildenden Künste war. Zu seinen Werken zählen das Kreuz im Münchner Liebfrauendom, die Hochaltäre in den Domen von Passau und Augsburg sowie zahlreiche Brunnen in der Münchner Innenstadt.



Henselmann-Kreuz auf Probe

Das Kruzifix, das sich jetzt in der Poinger Pfarrkirche befindet, stammt aus dem Jesuitenkloster in München – jener Orden, dem auch Pater Rupert Mayer angehörte, dessen Namen die Poinger Kirche trägt, berichtet Pfarrer Philipp Werner. Das Kunstressort des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising habe den Poingern das Kruzifix zur Verfügung gestellt, weil es in dem Kloster keinen Platz mehr hatte.



Viele Katholiken wünschen sich ein dauerhaftes Kreuz

Ob dieses Kreuz für immer in Poing bleibt, stehe allerdings noch nicht fest, sagt Pfarrer Werner. „Es sind noch andere Vorschläge im Rennen.“ Fest stehe aber, dass in Poings Pfarrkirche ein Kreuz installiert wird. Das Henselmann-Kruzifix werde nun für einige Zeit bleiben, damit sich die Kirchenbesucher daran gewöhnen und selbst ein Bild davon machen können.

Dass viele Katholiken in Poing ein sichtbares Kruzifix wollen, wurde im Sommer 2021 einmal mehr deutlich: Bei einer Wunschbaum-Aktion der Pfarrei, bei der man Wunschzettel ausfüllen konnte, sei laut Philipp Werner als Wunsch oft gestanden: Ein Kreuz in der Kirche.

