Katrin Wilhelm ist Poings neue Pfarrerin

Von: Armin Rösl

Die neue Pfarrerin Katrin Wilhelm in der Poinger Christuskirche. © Armin Rösl

Die 31-jährige Katrin Wilhelm ist neue evangelische Pfarrerin in Poing. Sie unterstützt Stammpfarrer Michael Simonsen. Am 25. Juni wird sie offiziell ordiniert.

Poing – Poings evangelischer Pfarrer Michael Simonsen hat seit 1. Mai neue Unterstützung: Katrin Wilhelm arbeitet im Pfarrteam der Christuskirche mit einer halben Stelle. Stammpfarrer der evangelischen Kirchengemeinde ist seit 2011 Michael Simonsen. Seit gut sieben Monaten schon ist Vikar Andreas Eder im Dienst. Das Vikariat ist der zweite, praktische Teil der evangelischen Pfarrerausbildung.

Vikariat in Erding absolviert

Katrin Wilhelm ist bis Ende Juni zunächst Vertreterin von Pfarrer Roger Busch, der in Ruhestand geht, ab 1. Juli dann ganz offiziell die zweite Pfarrerin. Der Festgottesdienst zur feierlichen Einsetzung (Ordination) als Pfarrerin findet am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr in der Poinger Christuskirche statt.



Katrin Wilhelm hat ihr Vikariat von 2018 bis 2022 in der Kirchengemeinde Erding absolviert. Nach einem Jahr Elternzeit hat die 31-Jährige, die mit ihrem Mann und zwei Kindern (ein und drei Jahre alt) in Feldkirchen lebt, nun in Poing ihre erste Pfarrerstelle angetreten. Vor einer Woche hatte sie ihren ersten Taufgottesdienst in der Christuskirche – „dieses erste Mal werde ich nie vergessen“, sagt sie. Weil es so berührend gewesen sei.



Aufgewachsen in Trudering

Geboren in München ist Wilhelm als dritte von vier Schwestern in Trudering aufgewachsen. „Eines stand für mich schon immer fest: ich will beruflich irgendetwas mit Menschen machen. Nach meiner Konfirmation stieg ich in die ehrenamtliche Arbeit in meiner Heimatgemeinde ein: Kinder- und Konfigruppen, Zeltlager, Jugendausschuss und Kirchenvorstand. Durch die viele positive Erfahrung in der christlichen Gemeinschaft und den Kontakt zu unterschiedlichen Pfarrerinnen und Pfarrern beschloss ich, dass das auch mein Beruf werden sollte. So studierte ich evangelische Theologie auf Pfarramt.“



Neue Menschen in Poing kennenlernen

An ihrem Beruf schätze sie besonders die Vielfältigkeit: „Kein Tag ist wie der andere. Ich finde es spannend, mit Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen zu tun zu haben. Besonders viel Freude macht mir daher der Kontakt mit den Gemeindemitgliedern in Begegnungen und persönlichen Gesprächen.“ In den nächsten Tagen und Wochen werde sie vor allem das tun: Die Menschen in der Gemeinde näher kennenlernen.