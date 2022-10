Kein Bau in absehbarer Zeit: Gymnasium Poing bleibt auf der Warteliste

Von: Armin Rösl

Gähnende Leere: Dieses Areal ist für den Bau des Gymnasiums vorgesehen. © Dziemballa

Der Bau des Gymnasiums in Poing ist in weite Ferne gerückt. Der Kreis- und Strategieausschuss des Kreistags hat beschlossen, das Projekt weiter auf der Warteliste zu belassen.

Poing – Es war absehbar: Der Kreis- und Strategieausschuss des Kreistags Ebersberg hat weder das Gymnasium Poing noch die Berufsschule Grafing von der Warteliste genommen. Sondern dem Kreistag für dessen Sitzung am 24. Oktober empfohlen, beide Neubau-Großprojekte auch 2023 auf der Warteliste und somit unangetastet zu lassen. Aus finanziellen Gründen. Auch das: keine Überraschung.



Spätestens seit der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau des landkreisweit fünften Gymnasiums in Poing dürfte auch das letzte Kreistagsmitglied verschreckt sein: von über 110 Millionen Euro Kosten war da die Rede, plus jährliche Betriebskosten von mindestens 1,5 Millionen Euro. Geschätzte Planungs- und Bauzeit: insgesamt 60 Monate. Die Studie wurde in der Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften, Schulbauten und Vergaben (LSV) präsentiert. Der Landkreis hat sie in Auftrag gegeben und bezahlt. Für Maßnahmen wie Vorplanung und Machbarkeitsstudie hatte der Kreistag Ende Oktober 2021 beschlossen, bis zu 1,35 Millionen Euro aus Haushaltsresten zu genehmigen.

Poing: Ernüchterung bei Bürgern und Bürgermeister

Über den nun mit großer Mehrheit gefassten Beschluss des Kreis- und Strategieausschusses, das Gymnasium auch 2023 auf der Warteliste zu belassen, ist man in Poing zwar nicht überrascht, aber ernüchtert. „Unbefriedigend“ nennt Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) den aktuellen Zustand in Sachen Gymnasium. „Wir sind desillusioniert und mit unserem Latein am Ende“, sagt Andrea Lacour von der Interessengruppe (IG) „Gymnasium Poing JETZT!“, die eine Online-Petition an den Kreistag durchgeführt hatte, die von 1814 Unterstützerinnen und Unterstützern unterzeichnet worden war.



Interessengemeinschaft vermisst Plan B

„Wir vermissen einen Plan B“, sagt Andrea Lacour in Richtung Landratsamt und Kreistag. Ähnlich formuliert es Bürgermeister Stark, der auf eine dem Landratsamt bekannte aktuelle Schülerprognose verweist. Der zufolge müssten im Jahr 2025 durch die bereits erfolgte Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) und den Zuzug von Menschen in Gemeinden im Landkreisnorden und -westen die bestehenden Gymnasien in Markt Schwaben und Vaterstetten circa 200 bzw. 350 zusätzliche Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Das Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben ist mit aktuell rund 1300 Schülern schon am Rande der Kapazität, das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten mit knapp 1600 Schülern mehr als voll. „Wo sollen diese Schüler untergebracht werden?“, fragen, unabhängig voneinander in Telefonaten mit unserer Zeitung am Mittwoch, Bürgermeister Stark und IG-Vertreterin Lacour.



Kommentar: Sehenden Auges an die Wand Es ist an der Zeit, dass Landrat Robert Niedergesäß und der Kreistag den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein einschenken und zugeben: Das Gymnasium in Poing kann nicht gebaut werden, weil dem Landkreis das Geld fehlt. Das wäre ehrlich, statt Jahr für Jahr Hin- und Durchhaltereden zu halten. Im gleichen Atemzug wäre es gut, zu sagen: Wir konzentrieren uns ab sofort auf Alternativlösungen, um den prognostizierten Anstieg an Schülern, die im Jahr 2025 zusätzlich an den Gymnasien Markt Schwaben und Vaterstetten aufgenommen werden müssen, ausreichend Platz und gute Qualität zu bieten. Stattdessen aber hat der Landkreis für den Bau eines Gymnasiums eine Machbarkeitsstudie präsentiert, die man getrost in die Tonne treten kann. Dass auf dem Grundstück im Neubaugebiet Lerchenwinkel ein Gymnasium gebaut werden kann für gut 1000 Schüler, war schon vorher bekannt. Wie hoch die Kosten sein werden – dies abzuschätzen dürfte selbst für Fachkräfte im Landratsamt kein Hexenwerk sein. Das Geld für die Studie hätte sich der Kreis sparen können.

Die Zeit wäre sinnvoller genutzt gewesen, hätte die Kreisbehörde einen Plan B erstellt und präsentiert. Vorläuferklassen in Containern, zum Beispiel. Günstige und schnelle Lösungen suchen. Oder: Eine Zweigstelle des Markt Schwabener Gymnasiums in Poing eröffnen. Dem für weiterführende Schulen zuständigen Landkreis und Landratsamt fehlt es an Ideen, Tatendrang und Mut.

Der Kreistag wird am 24. Oktober mehrheitlich den Beschluss fassen, das Gymnasium Poing auf der Warteliste zu lassen. Und das tun, was er und das Landratsamt seit 2018 (dem Jahr, als das Kultusministerium das fünfte Gymnasium im Landkreis genehmigte) tun: warten und hoffen, dass nichts passiert. Es wird aber was passieren: Die Gymnasien Markt Schwaben und Vaterstetten werden sehenden Auges an die Wand gefahren, weil sie völlig überlastet sein werden. Armin Rösl

Dass der Landkreis aufgrund der aktuellen Krisen und Kostensteigerungen keine 100 Millionen Euro und mehr für den Neubau eines Poinger Gymnasiums aus dem Ärmel schütteln kann, können beide eigenen Worten zufolge nachvollziehen. Doch statt ein weiteres Jahr tatenlos zu warten, sollte der Landkreis sich Alternativen überlegen, fordert Andrea Lacour. Bürgermeister Thomas Stark sagt: „Die Zeit darf nicht ungenutzt gelassen werden.“ Die vom Kreistag genehmigten Haushaltsreste müssten für weitere Planungen und Vorbereitungen für den Gymnasiumsbau verwendet werden.



Poing: Bürgermeister gibt Hoffnung nicht auf

Stark betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er die Hoffnung auf ein Gymnasium nicht aufgeben werde: „Ich kämpfe weiter.“ Es handle sich nicht um ein Gymnasium für Poing, sondern für den gesamten Landkreisnorden. So hatte es schon Poings Altbürgermeister und Kreistagsmitglied Albert Hingerl (SPD) in der Sitzung des Kreisausschusses gesagt.

Andrea Lacour von der IG „Gymnasium Poing JETZT!“ hofft, dass der Landkreis in der Wartezeit über Alternativen nachdenkt, beispielsweise über Vorläuferklassen in Modulen, die auf dem Areal im Neubaugebiet Lerchenwinkel aufgestellt werden. Um den prognostizierten Bedarf abdecken zu können. „Unser Wunsch wäre gewesen, sich an der Realität zu orientieren“, sagt Lacour in Richtung Landratsamt und Kreistag. Die Machbarkeitsstudie habe auf dem Weg zum Neubau eines Gymnasiums keinen Schritt weiter gebracht.

