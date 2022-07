Kein „Layla“-Verbot auf Poinger Volksfest

Bierzelt

Auf dem Volksfest in Poing darf im Bierzelt das Lied „Layla“ gespielt werden. Festwirt Manuel Scheyerl möchte kein Verbot aussprechen. Der Song steht derzeit in öffentlicher Diskussion.

Poing – Von Würzburg verboten, in den Charts auf Platz eins: Das Lied „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Der Song handelt von einer Prostituierten und einem Bordell, da diese Thematik sexistisch sei, hat die Stadt Würzburg auf ihrem Volksfest verboten, den Song zu spielen.

Gut 300 Kilometer entfernt in Poing ist beim Volksfest das Lied dagegen bisher kein Tabuthema: „Bisher gab’s dazu keine Beschwerden“, sagt Festwirt Manuel Scheyerl. Die Partyband Münchner G’schichten habe vergangenen Samstag den Song gespielt, ohne Probleme. „Das Lied wird seit drei Wochen bei Bayern 3 im Radio auf Platz eins gespielt, dementsprechend sehen wir keine Grundlage, Bands und DJs das Lied nicht spielen zu lassen“, sagt der Festwirt und fügt hinzu: „Wir haben ja bei ,Skandal im Sperrbezirk’ bisher auch keine Diskussionen gehabt, trotz ähnlichem Metier“. Wichtig sei Scheyerl bei der Liedauswahl generell, dass Musik für jedermann gespielt werde, da gehöre ein für ihn gefühlter „Wiesnhit“ wie „Leyla“ dazu.



Poing: „Donaulied“ ist verboten

Anders sehe es dagegen bei dem umstrittenen „Donaulied“ aus, in welchem eine Vergewaltigung besungen wird. Jenes Lied bitten auch in Poing die Veranstalter seit 2018 Bands und DJs, es nicht zu spielen. Aber da jene Bands, genauso wie die DJs in der Partyalm, professionelle Musiker seien, wüssten sie laut Scheyerl schon, was erlaubt und gewollt ist.



Bislang keine Beschwerden in Poing über „Layla“

Obwohl in Poing bisher keine Vorwürfe gegen „Layla“ laut wurden, kenne das Volksfestteam die mediale Diskussion rund um das Lied. Deshalb sei am Dienstagabend in der Partyalm lieber zunächst die umgetextete Variante der Volksmusikgruppe Troglauer gespielt worden. Darin wird anstatt von Frauen über Baumaschinen gesungen.

Mit den am Wochenende im Festzelt auftretenden Partybands werde es zwar generell Gespräche geben, grundsätzlich verboten sei ihnen „Layla“ aber weiterhin nicht, sagt Manuel Scheyerl. „Wir wissen ja noch nicht einmal, ob sie es überhaupt in ihrem Programm haben.“ Solange nicht etwa der Freistaat das Lied offiziell verbiete, habe der Festwirt derzeit auch nicht vor, das Lied zu untersagen.

Das Poinger Volksfest dauert noch bis einschließlich Sonntag, 17. Juli.

