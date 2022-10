Keine Angst vor Möhren aus den Ohren: Conny Weiß aus Poing veröffentlicht Kinderbuch

Von: Armin Rösl

Conny Weiß mit ihrem Bilderbuch für Kinder. © Armin Rösl

Die Poingerin Conny Weiß hat ein Kinderbuch zu gesunder Ernährung veröffentlicht: „Solange mir keine Möhren aus den Ohren wachsen“. „Mein Herzensprojekt“, sagt die Autorin und Mutter.

Poing – Eine wichtige Botschaft mit Augenzwinkern an alle Kinder steht am Ende des Bilderbuches: „Keine Angst: Egal, wie viel Obst und Gemüse ihr esst, Möhren wachsen niemals aus den Ohren.“ Conny Weiß aus Poing schreibt dies in ihrem jetzt veröffentlichten Kinderbuch „Solange mir keine Möhren aus den Ohren wachsen“.



Auf 36 Seiten lernen Kinder den Hasen Paul, die Ente Frieda und den Maulwurf Ben kennen. Jedes Tier hat seine eigenen Essensvorlieben: Ben ist Fan von Pommes und Co., Frieda isst lieber wenig bis nichts, um schlank zu bleiben, und Hase Paul liebt die Abwechslung und vor allem Obst und Gemüse. Bei einem Wettrennen aller Tierkinder aus der Waldschule machen der Maulwurf und die Ente schnell schlapp, während Paul läuft und läuft. Weil für ihn Freundschaft über alles zählt, dreht er sich während des Rennens um, läuft zurück, packt Ben und Frieda und trägt sie mit ins Ziel. Platz 3!

Poing: Pfiffige Geschichte über Paul, Frieda und Ben

Conny Weiß ist ein schönes Buch (ISBN 9783000725135, Preis: 14,95 Euro) über gesunde Ernährung und Freundschaft gelungen, das insbesondere für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren geeignet ist. Zum Vorlesen und Selberlesen. Am Ende überlegen Maulwurf Ben und Ente Frieda, ob sie nicht doch auch mal Obst und Gemüse essen sollten.



Das ist Weiß’ Ziel: Kinder zu gesundem Essen animieren. „Probiert es einfach aus“, schreibt sie im Nachwort des Buches. Die pfiffigen und liebenswerten Figuren und Bilder hat Britta Bolle gezeichnet – es macht Spaß, das Buch zu lesen. Und es macht Appetit. Hierfür hat die Autorin zwei Smoothie-Rezepte und eines für ein „Hasenstarkes Müsli“ kreiert und ins Buch gesetzt. Ebenso wie eine kindgerecht gestaltete Ernährungspyramide.

Poing: Fernstudium Ernährungsberatung absolviert

Als Conny Weiß während der Corona-Lockdowns in Kurzarbeit war, hat sie Ernährungsberatung im Fernstudium studiert, erzählt die 41-Jährige. Dabei sei ihr die Idee zum Buch gekommen. Weil sie zuhause mit ihrer siebenjährigen Tochter immer mal wieder übers Essen diskutiert – wie wohl alle Eltern mit ihren Kindern. Da hatte sie den Einfall: „Ich möchte Kindern Ernährung kindgerecht erklären.“ Daraus wurde schnell „mein Herzensprojekt“, wie sie es nennt.



Das Buch hat sie im Eigenverlag herausgegeben, Name: Maudo („Möhren aus den Ohren“). Conny Weiß hebt nicht den moralischen Zeigefinger im Buch, am Ende dürften Kinder genauso wie Maulwurf Ben und Ente Frieda zu dem Schluss kommen: „Okay, ich probiere auch mal was anderes, gesundes aus.“



Maudo ist nicht nur der Name des Verlags, sondern des gesamten Herzensprojekts der Poingerin. Sie bietet für Kindertagesstätten und Grundschulen Vorlesungen inklusive einer kindgerechten Ernährungsberatung an. Alles darüber und über das Buch: www.maudo.de .

