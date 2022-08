Kinderland PLUS gGmbH Poing erweitert Geschäftsführung: Eva Harmat neu im Team

Von: Armin Rösl

Eva Harmat (32) ist neue Geschäftsführerin der Kinderland PLUS gGmbH. © Privat

Die Kinderland PLUS gGmbH aus Poing, die 21 Kindertagesstätten betreibt, hat eine neue Geschäftsführerin: Eva Harmat. Jetzt besteht die Geschäftsführung aus drei Personen.

Poing – Mit Eva Harmat hat die gemeinnützige Kinderland PLUS GmbH aus Poing ihr Geschäftsleitungsteam erweitert. „Mit der neuen Geschäftsführerin werden die Aufgaben neu verteilt, um den Anforderungen des Marktes noch besser begegnen zu können“, schreibt das Kinderland in einer Pressemitteilung.



Eva Harmat (32) bringt durch ihr Staatsexamen für Gymnasiallehramt für Englisch und Schulpsychologie sowie ihren Master in Wirtschaftspsychologie sowohl pädagogisches Wissen als auch Kenntnisse in der Unternehmensführung mit. Als Vorsitzende des Hauptgesellschafters des gemeinnützigen Unternehmens, dem Kinderland Poing e.V., war sie in der Vergangenheit bereits in die strategischen Entscheidungen für die Kinderland PLUS gGmbH involviert und an der Unternehmensentwicklung beteiligt.

„Ich freue mich, nach meiner Tätigkeit in der freien Wirtschaft wieder zurück zu meinen Wurzeln zu kehren“, sagt Eva Harmat. „Bereits während meines Studiums war ich in verschiedenen Bereichen für das Kinderland tätig. Als Geschäftsführerin kann ich mich jetzt aktiv einbringen.“



Eva Harmat wird ab dem neuen Kindergartenjahr erste Ansprechpartnerin für alle 21 Kinderland-Einrichtungen in den Landkreisen Ebersberg und Erding sein.



Die Geschäftsführung wird von Gabriela Kemether und Herbert Matzner komplettiert. Kemether zeichnet weiterhin verantwortlich für das Finanzwesen und wird sich der Erschließung neuer Geschäftsfelder widmen. Matzner kümmert sich um die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, informiert die Kinderland PLUS gGmbH.

