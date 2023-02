Kinderland Poing: Dominik Hohl ist neuer Vorsitzender

Von: Armin Rösl

Der neue Vorsitzende Dominik Hohl und Vorgängerin Eva Harmat. © Kinderland Poing

Dominik Hohl ist neuer Vorsitzender des Vereins Kinderland Poing. Er folgt auf Eva Harmat, die mittlerweile Geschäftsführerin der Kinderland PLUS gGmbH ist.

Poing – Der Verein Kinderland Poing hat einen neuen Vorsitzenden: Dominik Hohl wurde bei der Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Eva Harmat gewählt. Sie war nicht mehr angetreten, da sie mittlerweile Geschäftsführerin der gemeinnützigen Kinderland PLUS GmbH ist.

Seit 2014 war Harmat im Vorstand, in den vergangenen Jahren unter ihrer Führung konnten einige Projekte für die Poinger Kindertagesstätten des Kinderlandes realisiert werden, teilt der Verein mit. Außerdem auch Projekte für die Gemeinde Poing selbst, wie eine Tischtennisplatte am Badesee.

Dominik Hohl war als Kind in der Kinderland-Kita Fresiengasse und gehört dem Vereinsvorstand ebenfalls schon seit 2014 an. „Mit seiner beruflichen Expertise als Sozialarbeiter im Kreisjugendamt und seinem Engagement in der verbandlichen Jugendarbeit bringt er die nötige Erfahrung für unseren Verein mit“, schreibt das Kinderland in einer Pressemitteilung. Hohl ist außerdem Mitglied der SPD-Fraktion im Poinger Gemeinderat.

