Kindertheater aus der Au kehrt mit „Gespenst“ nach Poing zurück

Von: Armin Rösl

Das Kindertheater „Die Bühnenflöhe aus der Au“ spielt in Poing „Das Gespenst von Canterville“. © Bühnenflöhe aus der Au

Auf Einladung des Familienzentrums Poing kehrt das Münchner Kindertheater „Die Bühnenflöhe aus der Au“ nach Corona-Pause zurück: Am 23. April wird „Das Gespenst von Canterville“ gespielt.

Poing – Nach Jahren der coronabedingten Pause kehrt das Münchner Kindertheater „Die Bühnenflöhe aus der Au“ zurück nach Poing: Auf Einladung des Familienzentrums spielt das Ensemble am Sonntag, 23. April, das Stück „Das Gespenst von Canterville“. Ab 16 Uhr in der Aula der Anni-Pickert-Schule (Gruber Straße 4). Geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Karten zu acht Euro gibt’s ab sofort im Vorverkauf, teilt das Familienzentrum mit: im Buchladen im City Center sowie im Zentrum in der Mitte (ZiM) im Bürgerhaus.

„Das Gespenst von Canterville“ spuckt in einem englischen Schloss, das die amerikanische Familie Otis gekauft hat. Sie und vor allem deren Kinder haben keine Angst vor dem Gespenst und helfen ihm dabei, sich vom Fluch zu befreien.

