Kirchenbrand in Poing: Polizei nennt Ursache und kennt Verursacher - Wer Schaden zahlen muss, ist unklar

Von: Armin Rösl

Teilen

Beim Brand an der Ostfassade sind einige Kacheln zerstört worden. © Johannes Dziemballa

Das Feuer an Poings Pfarrkirche ist laut Polizei durch Funkenflug ausgelöst worden. Entstanden beim Unkraut abflämmen. Der mutmaßliche Verursacher ist ermittelt.

Poing – Nur zwei Stunden nach Ausbruch des Feuers an der Fassade von Poings Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer veröffentlichte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Freitag einen ersten Hinweis auf die Brandursache: „Derzeit wird von fahrlässigem Handeln in Verbindung mit der Vernichtung von Unkraut ausgegangen.“ Am Montag teilte Michael Graf von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Das Feuer wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Funkenflug ausgelöst.“ Dieser wiederum sei durch eine Gasflamme entstanden, die zum Abflämmen von Unkraut an der Kirche genutzt wurde. Der Verursacher sei von Beginn der Ermittlungen bekannt gewesen – „ein nebenamtlich für die Kirche arbeitender Mann“.



Der kaputte Teil der Fassade sieht aus wie ein eingeschlagenes Gebiss. © Privat

Wie hoch der Schaden ist und wer dafür aufzukommen hat, darüber könne aktuell keine Aussage getroffen werden, antwortete ebenfalls auf Anfrage am Montag Hendrik Steffens von der Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats München. Dies hänge vom Ausgang der polizeilichen Ermittlungen ab. Auch könne noch nicht gesagt werden, wie hoch die Schadenssumme ist: „Die Aufnahme des Schadens durch Gutachter mit der erforderlichen Sachkunde ist noch nicht abgeschlossen.“ Nach einer ersten Beurteilung dürfte es sich um einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag handeln, hieß es am Freitag in der ersten Polizeimeldung aus Ingolstadt.



Gegen 13 Uhr hatte am Freitag das kleine Stück Holzfassade der Seiteneingangstüren auf der Ostseite der Kirche Feuer gefangen. Die Flammen schlugen in die Höhe und beschädigten einige der weißen Keramik-Kacheln. Die Fassade der Pfarrkirche besteht aus insgesamt rund 15.000 Stück der eigens für diesen Bau angefertigten Kacheln. In einem Gespräch mit unserer Zeitung am Freitag sagte Kirchenpfleger Werner Lawes, dass die Pfarrei etwa 20 Ersatzkacheln habe. Ob diese ausreichen, könne man noch nicht sagen.

Auf die Frage, wie die Fassade an der Brandstelle erneuert wird, antwortete Ordinariatssprecher Steffens: „Darüber entscheidet die Pfarrei in Abstimmung mit den beteiligten Versicherungen, nachdem ein Gutachten zum Schaden vorliegt.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Der Kirchenbetrieb ist durch den Schaden nicht gestört. Am Sonntag konnte der Festgottesdienst zum 100+1. Geburtstag des Soldaten- und Kameradschaftsvereins gefeiert werden.



Der Festzug am Sonntag zur Jubiläumsfeier des Soldaten- und Kameradschaftsvereins führte an der kaputten Fassade vorbei. © Johannes Dziemballa

Die Pfarrkirche Sel. Rupert Mayer wurde im Juni 2018 eröffnet und geweiht. Die Architektur wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem als schönster moderner Kirchenbau der Welt. Dieser hat die Erzdiözese München und Freising rund 14,6 Millionen Euro gekostet.



Die Eröffnung hatte sich um acht Monate verzögert, weil die damalige Fassadenbaufirma (die für die Kacheln verantwortlich war) Insolvenz angemeldet hatte. Zur Fertigstellung fehlten noch 634 Stück, diese wurden einige Wochen später von einer Ersatzfirma hergestellt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.