Kleben und tauschen: Freiwillige Feuerwehr Poing fürs Sammelalbum

Von: Armin Rösl

Der Flyer für das Stickeralbum der FFW Poing. © Stickerstars

Die Freiwillige Feuerwehr Poing gibt‘s bald als Klebebildchen zum Sammeln: Am 26. März kommt das „Stickerstars“-Sammelalbum auf den Markt. Der Erlös wird gespendet.

Poing – Ein Sticker mit dem eigenen Abbild in einem individuellen Sammleralbum verewigt: Was sonst nur für Fußballstars gilt, wird für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Poing ebenfalls Realität: Am Samstag, 26. März, erscheint ihr „Stickerstars-Album“. Der Verkauf findet exklusiv im Edeka Pfeilstetter im Seewinkel-Center statt. Zum Start wird die Feuerwehr am Samstag in einer Woche von 10 bis 16 Uhr ihre Fahrzeuge am Edeka-Parkplatz präsentieren, für Fragen rund um die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung stehen sowie Bratwurstsemmeln und Waffeln anbieten. „Den Erlös hieraus sowie den Verkaufserlös des Stickeralbums und der Sticker werden wir über den Deutschen Feuerwehrverband an die Feuerwehrhilfe Ukraine spenden“, kündigt Vorsitzender Rainer Kinshofer an.



Poing: Stickeralbum wie bei Fußballstars

Das Stickeralbum funktioniert wie bei den Fußballstars: Man kann Bildchen in Tüten kaufen, sammeln und einkleben. „Auf 332 Stickern ist alles zu finden, was uns als Feuerwehr so einzigartig macht“, sagt Kinshofer. Gezeigt werden die Vereinsführung und Kommandanten, nahezu die gesamten Einsatzkräfte und die Jugendfeuerwehr. Außerdem gibt es Sticker mit den Feuerwehrfahrzeugen sowie mit Bildern von besonderen Einsätzen.

Es ist das zweite Mal, dass es in Poing eine „Stickerstars“-Aktion gibt. Vor fünf Jahren konnte man Fotos der Fußballer des TSV Poing sammeln und in ein eigenes Album kleben. Die jetzige Sammelaktion dauert zehn Wochen, in denen beim Kooperationspartner Edeka Pfeilstetter Alben und Bildchen gekauft werden können.

Hinter „Stickerstars“ steckt ein Start-up-Unternehmen aus Berlin, das eigenen Angaben zufolge seit 2012 die Vision verfolgt, „Mitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden“.



Ziel: Kameradschaft stärken und Öffentlichkeitsarbeit

Das gesamte Projekt ist für die Feuerwehr Poing kostenlos, schreibt „Stickerstars“ in einer Pressemitteilung. Pro Album-Kauf erhalte die Feuerwehr zwei Euro und sie profitiere von den Werbeseiten-Erlösen. Für das Tauschen von Stickern werde „eigens für die Feuerwehr eine Online-Tauschbörse eingerichtet“, kündigt das Unternehmen an. Sinn und Zweck der Aktion sei es, die Kameradschaft zu stärken und die Feuerwehr in der Öffentlichkeit zu unterstützen.

