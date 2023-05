Kleine Wertstoffinseln am Westring in Poing werden aufgelöst

Von: Armin Rösl

Eine der beiden Wertstoffinseln am Westring. © Armin Rösl

Zum 1. Juni werden die kleinen Wertstoffinseln am Westring in Poing aufgelöst. Hier wird ein neuer Radweg bebaut. Ein Ersatz steht zur Verfügung.

Poing - Die beiden kleinen Wertstoffinseln am Westring in Poing-Nord werden zum 1. Juni aufgelöst. Das teilt das Rathaus mit. Stattdessen steht bereits jetzt der neue große Containerstandort Lerchenwinkel an der Bergfeldstraße (einen guten Steinwurf vom Westring entfernt) zur Verfügung. Dorthin werden bei Bedarf einige der Container vom Westring aufgestellt.

Wie mehrmals berichtet, wird der Westring umgestaltet, auf der Nordseite, wo noch die beiden Wertstoffinseln stehen, wird ein Radweg errichtet. Auf der Südseite (bei den Häusern) ein neuer Geh- und Radweg.

