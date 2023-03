Kleben gegen Rassismus: Respekt@Poing sucht Helfer*innen

Von: Armin Rösl

Teilen

Schon 2022 hatte die Aktionsgruppe Respekt@Poing Plakate geklebt und aufgestellt. © Tarnikas

Zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus plant die Aktionsgruppe Respekt@Poing eine große Plakataktion. Hierfür sucht die Initiative nach Helferinnen und Helfern.

Poing – Die Aktionsgruppe Respekt@Poing bereitet auch in diesem Jahr wieder eine große Plakataktion anlässlich der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ vor. Ab dem 20. März sollen im gesamten Gemeindegebiet von Poing circa 40 Plakate aufgestellt werden, die auf das Thema aufmerksam machen, teilt Sprecherin Christina Tarnikas mit. „Die Aktion macht natürlich eine Menge Arbeit, für die wir ein wenig Unterstützung gebrauchen könnten.“



Poing: Nächste Woche geht‘s los

Los geht’s schon nächste Woche (13. bis 19. März). Tarnikas: „Da würden wir uns sehr freuen, wenn uns beim Aufkleben der Plakate auf die Ständer einige Poingerinnen und Poinger unterstützen würden. Je mehr Leute wir sind, desto schneller geht’s.“



Das gelte auch für den nächsten Akt: das Aufstellen der Plakate am Wochenende 18. und 19. März planen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Wer beim Kleistern und/oder Aufstellen mitmachen möchte, meldet sich entweder per Mail an Kontakt@Respekt-in-Poing.de oder ruft an unter (01520) 4603335.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.