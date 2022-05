Kontrollieren, pflegen, fällen, neu pflanzen: Poing und seine 4000 Bäume

Von: Armin Rösl

Blick in den Bergfeldpark in Poing-Nord. © Johannes Dziemballa

Wie die Gemeinde Poing mit ihren 4000 Bäumen umgeht, hat jetzt Bauhof-Mitarbeiter Ulrich Huber erläutert. Wo gepflegt, wo gerodet, wo nach- oder ersatzgepflanzt werden muss.

Poing – Etwa 4000 Bäume stehen auf öffentlichen Flächen in der Gemeinde Poing. Sie alle sind in einem Kataster erfasst, das der für die Gehölzpflege verantwortliche Bauhofmitarbeiter Ulrich Huber unlängst in einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates vorgestellt und erläutert hat. Im Kataster ist der Zustand jedes einzelnen Baumes hinterlegt und auch, ob und welche Pflegemaßnahmen notwendig sind.



Blick in den Reuterpark in Poing-Süd. © Johannes Dziemballa

Huber erläuterte, dass die Bäume im Intervall von eineinhalb bis drei Jahren kontrolliert werden, durchgeführt von geschulten Baumkontrolleuren. Geprüft werde unter anderem auf Standsicherheit, Vitalität, Totholzanteil, Wunden und Schädlingsbefall. „Nach Abschätzung der Standsicherheit und des Gefahrenpotenzials werden Maßnahmen wie Kronenpflege, Kronen-Einkürzung oder -Sicherung, Freischneiden, Wildtriebbeseitigung, Totholzentfernung oder Fällung festgelegt.“

Werden an Straßen oder in Grünflächen wie Reuter- und Bergfeldpark einzeln stehende Bäume aus notwendigen Gründen gefällt, werde in der Regel innerhalb eines Jahres für eine Nachpflanzung gesorgt, berichtete Ulrich Huber. Aus bestimmten Gründen, beispielsweise wegen Baumaßnahmen, müsse die Nachpflanzung an einem anderen Ort durchgeführt werden.



Blumenstraße in Poing-Nord. © Johannes Dziemballa

Ein Beispiel ist der Neubau der Fuß- und Radunterführung am S-Bahnhof. Dort wurden 67 Bäume gefällt und bislang acht nachgepflanzt. Auf Beschluss des Gemeinderates sind 25 Ersatzpflanzungen am Bergfeldsee vorgesehen, im Jahr 2023.



Poing: Fällungen an der Gruber Straße

Weitere Fällungen in den vergangenen fünf Jahren: Für den Neubau des Lehrschwimmbades und einer Mensa südlich der Anni-Pickert-Schule mussten 36 Bäume weichen. Eine Ersatzpflanzung ist noch nicht erfolgt. Als Straßenbegleitgrün wurden 90 Bäume gefällt, 85 neue gepflanzt. Gründe für diese Rodungen sind laut Huber das Aufstellen von Verkehrszeichen, die Schaffung von Sichtdreiecken, die Verlegung von Leitungen oder schlichtweg: kein Platz mehr.



An der Gruber Straße musste eine Böschung gerodet werden für den Neubau des Schulschwimmbades. © Johannes Dziemballa

Im Reuterpark wurden in den vergangenen fünf Jahren aus Sicherheits-/Schadensgründen 16 Bäume gefällt und drei nachgepflanzt, im Bergfeldpark 18 und als Ersatz 22 gepflanzt.



Radikaler Rückschnitt manchmal erforderlich

In seinem Bericht erläuterte Ulrich Huber außerdem die Pflegemaßnahmen im Bergfeldpark – wo es manchmal wie ein Kahlschlag aussehe: „Dies ist eine notwendige Maßnahme, da auch Sträucher am Rand das auf Stocksetzen brauchen, da sie am Stock austreibend sind und das der einzig richtige Pflegeschnitt ist, um den Strauch zu verjüngen und den natürlichen Wuchs zu fördern.“ Sträucher der Unterschicht würden sonst verkümmern oder wegen Lichtmangels absterben. „Durch das Öffnen des Oberdachs, durch auf Stocksetzen von hochgewachsenen Randsträuchern oder das Herausnehmen der nicht zukunftsträchtigen Bäume wird die Naturverjüngung ebenfalls begünstigt und das Flächeninnere der Unterschicht kann wieder zuwachsen beziehungsweise sich regenerieren.“

Manchmal sei ein radikaler Rückschnitt von Sträuchern auch notwendig, um die Verkehrssicherheit auf Wegen im Park zu gewährleisten und um ein Verwildern der Blüh- und Rasenflächen zu verhindern. Des Weiteren, so Huber, müssten entlang von Wegen Bäume auch aufgeastet werden, sprich: bis zu einer bestimmten Höhe werden Äste entfernt. Dies diene zudem einer besseren Kronenentwicklung.



Bürgermeister und Fraktionen loben Bauhof

Am Ende seines Berichts, den Ulrich Huber in der Sitzung als Power-Point-Präsentation zeigte, führte er im Namen des Baubetriebshofs und der Gemeindeverwaltung aus: „Aufgrund der vielen Anfragen möchten wir klarstellen, dass der Bergfeldpark keine Naturschutzfläche ist, sondern eine Grünanlage zwischen bebauten Flächen, die der Bevölkerung zum Erholen, Spielen, Beobachten, Sport und auch als Wegenetz zur Verfügung steht.“ Deshalb habe die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bevölkerung und dessen Einhaltung Vorrang. Gleichwohl liege dem Bauhof die Natur „sehr am Herzen“, betonte Huber. „Deshalb bemühen wir uns, sie bestmöglich zu schützen.“ Jedoch sei die Umsetzung aller Belange sehr schwer und könne „leider nicht immer für alle zur vollsten Zufriedenheit ausfallen“.



Nach Hubers Ausführungen lobten Bürgermeister Thomas Stark sowie Sprecher aller Gemeinderatsfraktionen die Arbeit des Bauhofs und versicherten, dass sie dem fachlichen Wissen und Arbeiten der Mitarbeiter vollends vertrauen.

