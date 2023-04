Kopfnuss am Marktplatz: Mann attackiert 14-Jährigen

Von: Armin Rösl

Die Polizei fahndet nach dem Schläger (Symbolfoto). © IMAGO/Maximilian Koch

Am Poinger Marktplatz ist ein Streit eskaliert: Ein bislang unbekannter Mann hat einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und eine Kopfnuss verpasst. Der Täter ist flüchtig.

Poing - Ein 14-Jähriger hat am Montag am Poinger Marktplatz von einem bislang unbekannten Mann einen Schlag ins Gesicht und eine Kopfnuss bekommen. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei es gegen 16.35 Uhr beim Einsteigen in einen Bus zum Streit zwischen dem 14-Jährigen und einem bis dato unbekannten, etwa 20 Jahren alten Mann gekommen. In dessen Verlauf habe dieser den Jugendlichen ohne Vorankündigung attackiert. „Danach entfernte sich der Unbekannte und ließ den Jungen leicht verletzt zurück“, schreibt die Polizeiinspektion Poing im Pressebericht.

Der Täter werde aufgrund seines Aussehens dem afrikanischen Raum zugeordnet und sei etwa 1,70 Meter groß. Er befand sich in Begleitung einer Frau und einem Kleinkind, das in einem Kinderwagen saß. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben könne, werden gebeten, sich bei der Poinger Polizei zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

