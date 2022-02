Forscher entwickeln für Kühe in Grub den perfekten Wohlfühlstall

Von: Armin Rösl

Teilen

Optimale Lichtverhältnisse und bestes Klima für die Kuh: Der perfekte Stall wird bei einem neuen Projekt in Grub erforscht. © Lfl / Steffen kastner

Wie sieht der die Milchviehhaltung der Zukunft aus? Forscher der Landesanstalt für Landwirtschaft machen sich jetzt auf die Suche nach dem perfekten Wohlfühlstall.

Grub – Auch wenn sie kein Alpenpanorama direkt vor sich haben, dürften sich die Kühe im Staatsgut Grub als „glückliche Kühe“ fühlen: Sie bekommen einen „Milchviehstall der Zukunft“. Wie die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) mitteilt, hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung jetzt einen entsprechenden Antrag des Netzwerks Innovationen für gesunde und „glückliche“ Kühe (IGG) bewilligt. Im Rahmen des Projekts werden am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) und an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) am Standort Grub zwei „Milchviehställe der Zukunft“ gefördert. „Beide sollen zur Beantwortung innovativer Forschungsfragen im Bereich Tierwohl sowie zur Entwicklung von ,Milchviehställen der Zukunft’ in der Praxis beitragen“, teilt die LfL mit..

Verschiedene Rinderrassen werden untersucht

In Dummerstorf werde der „Stall der Zukunft“ entworfen, im Milchviehstall am LfL-Standort Grub liege der Schwerpunkt neben dem Tierverhalten auf den unterschiedlichen Bedürfnissen der Tiere hinsichtlich der Nutzung verschiedener Ressourcen, wie Futterangebot und Platzbedarf. „Beide innovativen Stallanlagen werden sowohl als Experimentierstall als auch als Modellbetrieb für Milchviehhaltung genutzt“, schreibt die LfL in ihrer Pressemitteilung. Darüber hinaus werde in jedem Stall eine andere Rinderrasse eingestallt, wodurch auch vergleichende Forschungsprojekte durchgeführt werden können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Zentraler Aspekt in Grub soll die Erforschung des Fress- und Ruheverhaltens sein, wozu auch neue Erfassungsmethoden entwickelt werden. Generell wird laut LfL ein Schwerpunkt auf dem sozialen Zusammenleben und den Bedürfnissen von Rindern liegen.

Aktuell beginne die Planungsphase, bei der die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung bereits berücksichtigt würden: „Unter anderem sollen beispielsweise die Lichtverhältnisse im Stall optimal an das Adaptionsvermögen der Rinder angepasst werden, es wird ein Klimakonzept entwickelt, um Hitzestress zu vermeiden, und emissionsarme Böden sollen eingesetzt und erprobt werden.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.