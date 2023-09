Kühlschränke, Eishockeykleidung und weiteren Abfall in Gebüsch an Straße in Grub entsorgt

Von: Armin Rösl

Teilen

Frei einsehbar von der Senator-Gerauer-Straße lag der Schrott und Müll im Gebüsch. © Privat

Die Stelle ist von der Straße aus direkt einsehbar, dennoch schreckten bislang Unbekannte nicht davor zurück, dort jede Menge Schrott und Müll abzulagern: gegenüber vom Bauzentrum in Grub.

Grub - Am Geh- und Radweg entlang der Senator-Gerauer-Straße in Grub (Gemeinde Poing), direkt an der Grenze zum Landkreis München in Richtung Heimstetten, haben Unbekannte jede Menge Schrott und Müll ins Gebüsch gelegt. Am Dienstagvormittag entdeckte dies ein Passant und meldete es der Gemeinde Poing. Ein Bauhofmitarbeiter hievte den illegalen Abfall auf einen Anhänger und brachte ihn zur fachgerechten Entsorgung. Darunter zwei Kühlschränke, Skistiefel, Eishockeyhelme und eine Eishockeyhose.

Ein Bauhofmitarbeiter hievte den Müll auf einen Anhänger und brachte ihn zur Entsorgung. © Armin Rösl

Auf einigen Dingen sind Nummern und QR-Codes, anhand dessen nun versucht wird, eine Spur zu den Umweltsündern zu finden. Der Abfall wurde mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag am Geh- und Radweg entsorgt. Gegenüber vom Bauzentrum, frei einsehbar von der Senator-Gerauer-Straße.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Sollten Zeugen dort verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. die Müllablagerung gesehen haben, werden sie gebeten, sich beim Baubetriebshof der Gemeinde Poing zu melden, unter Telefon (08121) 22391-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.