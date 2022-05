Künstlerin Natalja Herdt erhält den 1. Poinger Kulturpreis

Premiere

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Gemeinde Poing einen eigenen Kulturpreis vergeben. Bekommen hat ihn die Künstlerin Natalja Herdt.

Poing – Natalja Herdt steht im Scheinwerferlicht auf der Bühne, reckt Blumen und Urkunde in die Höhe und freut sich so herzerfrischend, dass man sich nur mitfreuen kann: Ein schönes Bild, das zu der Poinger Künstlerin und ihrem Schaffen passt. Ihre Kunst regt an, schafft Verbindungen, bringt Menschen neue Impulse, mal Lockerheit und Ernsthaftigkeit – und oft Fröhlichkeit. „Sie zaubern mit Ihrer Kunst dem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Poings Bürgermeister Thomas Stark in seiner Rede. „Sie, Frau Herdt, tun uns allen gut.“



+ „Hoffnungsfalter“: Schmetterlinge aus bemaltem Japanpapier. © Johannes Dziemballa

Als erste Kommune im Landkreis vergibt die Gemeinde Poing jährlich einen Kulturpreis, der mit 2000 Euro dotiert ist. Eigentlich hätte die Premiere schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, eine Preisverleihung war wegen der Corona-Pandemie aber nicht möglich. Also hat die Kommune gewartet, bis der „Kulturpreis 2021“ jetzt hat über die Bühne gehen können. Am Freitagabend in einem der Werkstattsäle der Bayerischen Staatsoper an der Gruber Straße. Ein toller und außergewöhnlicher Ort, der normalerweise öffentlich nicht zugänglich ist. Für Ton, Licht und Technik haben Auszubildende der Veranstaltungstechnik der Staatsoper gesorgt – bestens. Etwa 100 geladene Besucherinnen und Besucher waren gekommen.

Steckbrief Natalja Herdt Natalja Herdt wurde 1975 in Nowosibirsk (Russland) geboren. Einige ihrer Stationen:

1992: Abschluss der Gesamtschule mit Hochschulreife

1992: Auswanderung nach Deutschland als Spätaussiedlerin

1994-1995: Sonderlehrgang zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife am Göttinger Institut in Göttingen

1997-1999: Studium Germanistik und Kunst in Kassel

1999-2002: Studium der Bildenden Kunst an der Kunsthochschule Kassel

2002: Umzug nach Köln

2006-2007: Engagement für die Yehudi Menuhin Stiftung

2008-2011: Umzug nach Poing, kreative Pause nach Geburt zweier Kinder

seit 2011: regelmäßige Lehrtätigkeiten als Kunstdozentin

2015: Rückkehr zur Bildenden Kunst

2020: Zeichenaktion „Angst, Hoffnung und Mut“

2020 bis heute: Aktion „Hoffnungsfalter“ – Schmetterlinge geformt aus bemaltem Japanpapier.

Die Homepage der Preisträgerin: www.nataljaherdt.de

Die Jury für den Kulturpreis 2021 bestand aus den beiden Pfarrern Michael Simonsen (evangelisch) und Philipp Werner (katholisch), Hildegard Petschik (Leiterin der Vhs-Außenstelle Poing) sowie der Kunstlehrerin Christine Gramolla (Anni-Pickert-Schule) und der Schülerin Madison Schick. „Uns war es wichtig, alle Generationen in der Jury zu haben“, sagt Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel.

Sechs Bewerbungen und drei Vorschläge waren eingegangen, berichtet Bürgermeister Stark in seiner Rede und zählt auf: Peter Vomberg (Seniorenmusik im Poinger Seniorenzentrum), die Klarinettistin Lisa Riepl, Andreas Otten (Wirt der ehemaligen „Café-Station“ mit Kulturbühne), Karl Orth (Künstler, der unter anderem das Mahnmal am Poinger S-Bahnhof erschaffen hat), Heinz Mayerthaler (Maler und Zeichner), der Verein Kulturtage Poing (Leiterin: Cornelia Gütlich), Rosi Hingerl und Inge Schmidt (Erfinderinnen der Poinger „Langen Nacht der Kunst“) sowie Natalja Herdt.



Sie, Frau Herdt, tun uns allen gut.

Weil ihre Kunst vielfältig sei und sie mit ihrem Schaffen (dazu zählen auch Zeichenkurse für Kinder und Jugendliche) alle Menschen erreiche – und dies auch dank Aktionen in sozialen Medien auch während der Corona-Pandemie – habe die Jury letztendlich Natalja Herdt auserkoren. Diesen Vorschlag, so berichtete Bürgermeister Thomas Stark weiter, habe der Gemeinderat einstimmig befürwortet.



Nachdem Stark und Petschik (im Namen der Jury) gesprochen und die Preisträgerin auf die Bühne gebeten haben, ist Natalja Herdt erst einmal sprachlos: „Ich bin... wow!“ sind ihre ersten drei Worte. Dann sagt sie leise: „Ich glaube, ich habe noch nie so viel auf einmal über mich gehört wie jetzt“ und grinst. Dann reckt sie die Urkunde und den Blumenstrauß in die Höhe und bekommt großen Applaus. Ihre Schlussworte: „Poing ist ein großartiger Ort, ich fühle mich hier sehr wohl. Die Menschen sind freundlich und aufgeschlossen.“

