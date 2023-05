Kulturpreis Poing: Juliane Sturm im Rampenlicht

Von: Armin Rösl

Bürgermeister Thomas Stark und Rathaus-Mitarbeiterin Kerstin Bandow applaudieren, wie alle im Saal, Juliane Sturm. © Johannes Dziemballa

Die Theaterpädagogin Juliane Sturm ist am Freitagabend mit dem Kulturpreis 2022 der Gemeinde Poing ausgezeichnet worden. Am Vormittag noch war sie mit einem ihrer Projekte in einer Grundschule tätig.

Poing – Am Vormittag hat sie in der Grundschule am Bergfeld mit Erstklässlern noch ihr Schattentheater-Projekt durchgeführt, am Abend erhielt sie im Malsaal der Opernwerkstätten den Kulturpreis 2022 der Gemeinde Poing: Was für ein Tag für Juliane Sturm! Die ausgebildete Tänzerin, Theaterpädagogin, Kulturmanagerin und Resilienztrainerin ist nach der Künstlerin Natalja Herdt (2021) die zweite Kunstschaffende, die diese Auszeichnung erhalten hat.



Eines von Juliane Sturms Projekten: Schattentheater mit Schülern. © Johannes Dziemballa

Sturm entwickelt Theaterprojekte für alle Generationen sowie szenische Lesungen und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche. Seit vielen Jahren führt sie ihre Workshops und Projekte in den Grundschulen an der Karl-Sittler-Straße und am Bergfeld sowie in der Seerosenschule durch, außerdem in Kindertagesstätten. Seit 2016 ist sie angestellt bei der Kinderland PLUS gGmbH, wofür sie in ihrer Rede ganz besonders den Kinderland-Gründer und Geschäftsführer Herbert Matzner dankte, der sie aufgenommen habe.

„Mir geht es darum, etwas im Inneren zu bewegen – etwas, das bleibt.“

„Juliane Sturm ist wie ein großer Blumenstrauß mit einer wundervoll bunten Zusammenschau an Interessen, Neugier, Talent, Vielfalt und kreativer Energie“, sagte Bürgermeister Thomas Stark in seiner Laudatio. Er zitierte Sturm mit ihren Worten: „Mir geht es darum, etwas im Inneren zu bewegen – etwas, das bleibt.“



Die Bewerber, die Jury, die Entscheidung „Es ist faszinierend und schön, ein Poinger zu sein.“ Diesen Satz sagte der katholische Pfarrer Philipp Werner in seiner Rede, die er im Namen der Kulturpreis-Jury hielt. In der Gemeinde gebe es eine „unglaubliche kulturelle Vielfalt“, mit allen Facetten, in allen Bereichen. Mit vielen engagierten und kreativen Menschen.

Entsprechend schwer sei es der Jury gefallen, aus den Bewerbungen einen Sieger bzw. eine Siegerin zu küren. Zur Auswahl standen neben der späteren Preisträgerin Juliane Sturm der Verein Poinger Bauernhochzeiter, die Theaterschauspielerin Agnes von Below, der Kunstzeichner Heinz Mayerthaler, Kleinkunstbühnen-Organisator Andreas Otten, Musiker Thomas Schuh (Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins Music-Treff Poing) und die Buchautorin Ingrid Wahls. Die Jury-Mitglieder: Philipp Werner, Michael Simonsen (evangelischer Pfarrer), Hildegard Petschik (ehemalige Leiterin der Vhs-Außenstelle Poing), Kunstlehrerin Christine Gramolla und Schülerin Madison Schick (beide von der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule). Am 16. März hatte der Gemeinderat den Vorschlag der Jury, Juliane Sturm auszuzeichnen, einstimmig angenommen.

Wie das Schattentheater am Vormittag, wo die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse der Bergfeldschule mit viel Freude selbst Teil einer Geschichte werden: „Wo die wilden Kerle wohnen“. In einer Projektwoche haben sie mit Juliane Sturm Schattentheater kennengelernt, haben gelernt, wie man Gefühle in dieser Form des Theaters ausdrückt (nicht über Mimik, da diese im Gesicht nicht zu sehen ist, sondern über Gesten, Handbewegungen etc.), haben selbst Motive ausgeschnitten, die später Teil des Schattentheaters sind. Wie jedes einzelne Kind. Juliane Sturm fotografiert jede Szene und gestaltet daraus ein Bilderbuch mit Text: „Wo die wilden Kerle wohnen“.



Pfarrer Philipp Werner sprach im Namen der Jury. © Johannes Dziemballa

Bei ihrer Dankesrede wurde die 42-Jährige von ihren Gefühlen überwältigt: Freude und Erinnerungen zugleich. Freude über die Auszeichnung, Erinnerungen an die Kindheit und den Vater. Der war technischer Leiter der Staatsoper Dresden in der damaligen DDR, die Mutter war Maskenbildnerin. Anfang der 1980er-Jahre war der Vater mit der Dresdner Oper Gast in München – er flüchtete und blieb. Ein Jahr später kamen Juliane Sturm und ihre Mutter offiziell nach. Heute lebt sie mit ihrem Mann Jan und den drei Kindern im Seewinkel.

Der Vater begann in Poing in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper zu arbeiten, wurde später Betriebsleiter, erzählte die Tochter in ihrer Rede. Als Kind schon sei sie oft hier im großen Malsaal gewesen, dass sie hier jetzt den Kulturpreis verliehen bekommt, sei wie heimkommen, sagte sie sichtlich gerührt. „Die Theater-Werkstätten sind der Grund, warum ich überhaupt in Poing bin.“ Und in Gedanken an ihren verstorbenen Vater: „Er würde sich darüber freuen, dass ich jetzt wieder hier bin.“

Ein etwa zweiminütiger Film über das Schaffen und Wirken von Juliane Sturm ist zu sehen unter www.poing.de/kulturpreis_22

