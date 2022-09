Kulturtage Poing an zwei Wochenenden: Kabarett, Ballett, Theater, Musik, Literatur und Brauchtum

Vorverkauf startet

Von Armin Rösl schließen

Der Verein Kulturtage Poing kommt nach Corona-Zwangspause wieder zurück - und wie! An zwei Wochenenden Mitte Oktober gibt‘s Kultur aller Art satt. Der Vorverkauf startet jetzt.

Poing – Die Kulturtage Poing sind zurück – nach coronabedingter Zwangspause und etwas abgespecktem Programm jetzt wieder in vollem Umfang! An zwei Wochenende bietet der Verein Kulturtage Poing (Vorsitzende: Cornelia Gütlich) Musik, Kabarett, Literatur, Brauchtum, Ballett und Theater.



Am ersten und am letzten Tag spielt der Kulturtage-Verein das Theaterstück „Adel verpachtet“ in der Aula der Anni-Pickert-Schule (Gruber Straße 4). Eine Verwechslungskomödie mit Laienschauspielerin aus Poing und Umgebung. Beginn ist um 19.30 Uhr (Freitag, 14. Oktober) bzw. um 18 Uhr (Sonntag, 23. Oktober); der Eintritt kostet neun Euro.



+ Christian Springer kommt am 16. Oktober nach Poing. © Sina-Maria Schweikle

Ebenfalls in der Schulaula gibt es den mittlerweile traditionellen Operettenabend mit dem Petershausener Kammerorchester (Leitung: Eugen Tluck) – am Samstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr. Es singen Barbara Sauter (Mezzosopran), Richard Wiedl (Tenor) und Tobias Pfülb (Bass). Dazu tanzt die Ballettschule des Familienzentrums Poing unter der Leitung von Regina Rüger. Der Abend wird von Cornelia Gütlich moderiert. Der Eintritt kostet 17 Euro.



Poing: Ein Abend der Operette und des Musicals

Der Abend bzw. das Konzert steht unter der Überschrift „Glückliche Reise durch Operette & Musical“. Dieses Mal geht der Ausflug in die Berliner Operette, kündigt Kulturtage-Vorsitzende Gütlich an. Mit Melodien wie „Die Männer sind alle Verbrecher“, „Es war in Schöneberg“ und „Wie sind wir beide vornehm“. Im Musical-Teil sind Lieder zu hören wie „Der unmögliche Traum“, „Der Mann von La Mancha“ und „O mein Papa“.



Am Sonntag, 16. Oktober, besucht der Kabarettist Christian Springer Poing. In seinem Programm „Nicht egal“ erzählt er über Dinge auf der Welt, die nicht egal sind – oder doch? Und das aber dann zu Unrecht? Oder nicht? Die Aufklärung erfolgt ab 18 Uhr in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Eintritt: 18 Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Keinen Cent kostet die Lesung mit dem Poinger Autorenpaar Iny und Elmar Lorentz, weltweit bekannt unter dem Pseudonym „Iny Lorentz“. Die beiden stellen am Freitag, 21. Oktober, im Unverpackt-Laden und Café Bunte bOHNE (Marktstraße 5a, neben dem Seniorenzentrum) ihren neuen Roman „Ritter Constance“ vor, das nach mehreren Recherchereisen unter anderem nach Jordanien und Israel entstanden ist. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber ist erforderlich, schreibt Cornelia Gütlich in der Einladung.



Volksmusik und Brauchtum in der Schulaula

Mit Volksmusik geht’s am Samstag, 22. Oktober, weiter – ebenfalls in der Schulaula. Um 19 Uhr beginnt der „Bayrische Abend“ mit der Musikkapelle Poing und weiteren Poinger Vereinen, kündigt Gütlich an. Moderation: Christian Falterer. Wer dabei sein will, zahlt neun Euro Eintritt.



Mit einer Ballettmatinee der Ballettschule des Familienzentrums Poing startet der letzte Tag der Kulturtage: am Sonntag, 23. Oktober, sind die Balletttänzerinnen ab 11 Uhr in der Dreifachturnhalle des Sportzentrums zu sehen. Eintritt: fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.



Am Abend (18 Uhr) ist dann die zweite Vorstellung von „Adel verpachtet“ in der Aula der Anni-Pickert-Schule.



Kartenvorverkauf:

Karten für die Kulturtage gibt es im Vorverkauf erstmals am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Ab Dienstag, 4. Oktober, übernimmt der Buchladen Poing im City Center den Vorverkauf. Außerdem können telefonisch Karten (bzw. für die Lesung Plätze) reserviert werden, unter (08121) 71610.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.