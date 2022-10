Kulturtage Poing: Das erste Wochenende ist vorbei, Vorfreude aufs zweite

Von: Armin Rösl

Teilen

Zum Start und zum Abschluss der Kulturtage wird das Theaterstück „Adel verpachtet“ aufgeführt. © Johannes Dziemballa

Mit Theater, Operette, Musical, Ballett und Kabarett sind die Kulturtage Poing gestartet. Am kommenden Wochenende geht‘s weiter mit Literatur, Ballett und Theater.

Poing – Nach der pandemiebedingten Pause sind die Kulturtage Poing zurück mit vollem Programm. Nicht voll allerdings war der Zuschauerbereich zum Auftakt am Freitagabend in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Dort führte das Laien-Ensemble des Vereins Kulturtage Poing das heitere Theaterstück „Adel verpachtet“ auf. Zum Abschluss der Kulturtage spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler das Stück noch einmal am gleichen Ort: am Sonntag, 23. Oktober, Beginn ist um 18 Uhr; Einlass ab 17 Uhr. Dann aber gibt es keine Ausreden mehr, nicht hinzugehen. Mit viel Herzblut, Witz und Elan spielen die Darsteller unter der künstlerischen Leitung von Michael Gütlich die lustige Geschichte von Cäcillie zu Selmbach-Düssel, die völlig pleite ist, diesen Zustand aber herrlich ignoriert.



Die Ballettschule des Familienzentrums tanzte beim Operettenabend. © Johannes Dziemballa

Am Samstagabend, dem zweiten Tag der Kulturtage, war die Aula dann gut gefüllt beim Operetten- und Musicalabend mit dem Titel „Glückliche Reise“. Barbara Sauter (Mezzosopran), Richard Wiedl (Tenor) und Tobias Pfülb (Bass) sangen beschwingte Melodien, es spielte das Petershausener Kammerorchester unter der Leitung von Eugen Tluck. Außerdem tanzte die Ballettschule des Familienzentrums Poing unter der Leitung von Regina Rüger.



Ensembles beim Theater und Ballett „Adel verpachtet“: Die Rollen und ihre Darsteller Cäcillie zu Selmbach-Düssel: Ines Kohlschmidt

Constanze zu Selmbach-Düssel: Cornelia Gütlich

Thomas McAllister: Rudi Sedlmeier

Bernd Hiltenkamp: Tobias Püchner

Markus Hoppe: Andreas Kroll

Sieghild von Radewitz: Andrea Richter

Frau Roste-Mehrenbach: Melanie Fuchs

Professor Dr. M.A. Buse: Toni Schmidl

Frau Althof: Katrin Eittinger Souffleuse: Kerstin Totzke

Kostüm und Ausstattung: Sabine Gütlich

Licht und Ton: Reinhard Tonollo

Künstlerische Leitung und Regie: Michael Gütlich Ballett beim Operetten- und Musicalabend

Viktoria Bentenrieder, Sarah Beyer, Emma-Luisa Brandstätter, Enna-Luise Buschner, Neva Deliorman, Emilia Eberl, Selin Freund, Franziska Mennchen, Fiona Muro, Olga Nestroy, Nele Pontow, Sun Wanning, Viola Trüg, Milo Unverzagt und Augustina Watzl. Leitung Ballettschule: Regina Rüger.

Nach dem Kabarettabend am gestrigen Sonntag mit Christian Springer werden die Kulturtage am Freitag, 21. Oktober, im Unverpacktladen „Bunte bOHNE“ (Marktstraße 5a) mit einer Lesung des Poinger Autorenehepaares Iny und Elmar Lorentz fortgesetzt. Sie lesen aus ihrem neuen Roman „Ritter Constance“. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



„Bei uns dahoam“ heißt es am Samstag, 22. Oktober, beim bayerischen Abend mit Poinger Vereinen in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Aufgespielt, gesungen und getanzt wird ab 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Eintrittspreis: neun Euro.



Am Sonntag, 23. Oktober, enden die Kulturtage mit zwei Veranstaltungen: Zunächst findet die Matinee der Ballettschule des Familienzentrums Poing (11 Uhr in der Dreifachturnhalle des Sportzentrums) statt; der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Am Abend (18 Uhr dann der zweiten Aufführung von „Adel verpachtet“, ab 18 Uhr in der Aula der Anni-Pickert-Schule. Eintrittspreis: neun Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.