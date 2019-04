Von Shakespeare bis Peter Alexander

Zwei Tage Musik, Gesang und Tanz gibt es im Mai bei den Kulturtagen Poing. Jetzt startet der Vorverkauf.

Poing – Zwei Konzerte, eine Ballettmatinee und eine Ausstellung: Das sind die Kulturtage Poing 2019 unter der Regie des gleichnamigen Vereins. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, gibt es Klassisches, Leichtes, Fröhliches und Kunstvolles. Am heutigen Samstag, 8. April, startet im Buchladen im City Center der Vorverkauf, teilt Cornelia Gütlich, Vorsitzende des Vereins Kulturtage Poing, mit.

Die Proben und Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 11. Mai, ist um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) Auftakt mit „Shakespeare grüßt das Schwarzwaldmädel“ – ein Abend voll bekannter und großartiger Operettenmelodien. In der Aula der Anni-Pickert-Schule spielt das Petershausener Kammerorchester (Leitung: Eugen Tluck), die Gesangspartien übernehmen Barbara Sauter (Mezzosopran), Richard Wiedl (Tenor) und Frederic Jost (Bass). Die tänzerischen Elemente werden von Mitgliedern der Ballettschule des Familienzentrums Poing unter der Leitung von Regina Rüger dargeboten.

Alle Gruppen der Ballettschule, von Klein bis Groß, werden am Sonntag, 12. Mai,in einem eigenen Programm zu sehen sein: ab 11 Uhr (Einlass: 10.30 Uhr) in der Dreifachturnhalle des Sportzentrums. Wie in den vergangenen Jahren auch, laden die Tanzgruppen zu einer Ballettmatinee ein.

Den Abschluss der Kulturtage bildet die locker-fröhliche Musik-Revue „Ein Leben – Peter Alexander“ von Annette Lubosch, am Sonntag ab 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) in der Aula der Anni-Pickert-Schule. In die Rolle des beliebten österreichischen Entertainers schlüpft Richard Wiedl (Tenor), begleitet wird er von Sophie Mengele am Klavier.

Begleitend zu den Aufführungen der Kulturtage Poing wird es in der Schulaula eine Ausstellung geben mit dem Titel „Leben mit Holz“. Die beiden Poinger Gisela Bruhn und Rochus Mayr zeigen ihre selbstgefertigten Holzschalen sowie Schreibgeräte aus Holz und Acryl. Zusätzlich zu den beiden Abendveranstaltungen ist die Ausstellung am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 18 Uhr geöffnet, und am Sonntag, 12. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.