Poings Hauptstraße die längste Partymeile im Landkreis

Von: Armin Rösl

Teilen

Es war so wie fast immer: Wenn das Poinger Straßenfestival über die Bühne geht, ist das Wetter perfekt. So auch am Samstag, als die Hauptstraße zum 21. Mal zur längsten Partymeile der Region wurde. Auf drei Bühnen gab’s Livemusik und Shows aller Art, dazu zahlreiche Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Und freilich jede Menge Essens- und Getränkestände. Den lauen Sommerabend nutzten rund 12 000 Besucher. Ein Fotostreifzug.

1 / 13 Die längste Partymeile im Landkreis: die Poinger Hauptstraße. © Johannes Dziemballa

2 / 13 Die längste Partymeile im Landkreis: die Poinger Hauptstraße. © J.Dziemballa

3 / 13 Spaß am Rock‘n‘Roll: Mike Huber von den Panzerknackern. © Johannes Dziemballa

4 / 13 Schwerelos durch die Nacht: Trampolin-Bungee beim Poinger Straßenfestival. © Johannes Dziemballa

5 / 13 Legenden im Landkreis Ebersberg: die Panzerknacker. © Johannes Dziemballa

6 / 13 Heißer Soul: The Troubleshooters auf der ARGE-Bühne. © Johannes Dziemballa

7 / 13 Heißer Soul: The Troubleshooters auf der ARGE-Bühne. © Johannes Dziemballa

8 / 13 Biergarten beim Maibaum. © Johannes Dziemballa

9 / 13 Deutschpop aus der Region: Phonotom. © Johannes Dziemballa

10 / 13 Stammgäste: die Trommelgruppe. © Johannes Dziemballa

11 / 13 Akrobatik und Tanz in der Hauptstraße. © Johannes Dziemballa

12 / 13 Son Unplugged live. © Johannes Dziemballa

13 / 13 Der längste Biergarten der Region: die Poinger Hauptstraße beim Straßenfestival. © Johannes Dziemballa