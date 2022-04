Lehrreich und schön: Spaziergang am aufgehübschten Poinger Bienenlehrpfad

Von: Armin Rösl

Mitglieder des Imkervereins haben den Bienenlehrpfad saniert. © Privat

Der Imkerverein Anzing-Poing hat die Schautafeln am Bienenlehrpfad in Poing-Süd erneuert. Nicht nur deshalb lohnt es sich, dort einmal Spazieren zu gehen.

Poing – Er ist einer der schönsten Wander- und Spaziergänge im Gemeindegebiet von Poing: Der Weg in Verlängerung des Pfarrhofwegs am südlichen Rand der Gemeinde. Bei gutem Wetter reicht die Sicht sowohl nach München als auch in die Berge. An diesem Weg hat die Gemeinde Poing vor Jahren eine öffentliche Streuobstwiese angelegt, mit zahlreichen Apfelbäumen. Und vor ziemlich genau zehn Jahren hat der Imkerverein Anzing-Poing hier einen Bienenlehrpfad errichtet. Auf neun Schautafeln erfahren interessierte Spaziergänger alle wesentlichen Dinge zur Honigbiene und zu Wildbienen. Zusätzlich gibt es ein Wildbienenhaus mit Nistmöglichkeiten für Solitärbienen.



Poing: Lehrpfad an Streuobstwiese

Im Laufe der Jahre nagte allerdings der Zahn der Zeit an den Tafeln, sie waren stark verblasst und unansehnlich, schreibt der Imkerverein in einer Pressemitteilung. Deshalb haben sich kürzlich ein paar aktive Mitglieder aufgemacht und die alten gegen neue Tafeln ausgetauscht. Im Zuge dessen bürsteten die Imker die Holzständer ab und befreiten sie von der Erde, die fleißige Ameisen dort zu erstaunlicher Höhe aufgeschichtet hatten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „So soll verhindert werden, dass die Standbeine feucht werden, irgendwann schimmeln und schließlich zusammenbrechen.“

Die Schautafeln wurden erneuert. © Privat

Der Imkerverein lädt nun ein, bei Gelegenheit wieder einmal zum Ende des Pfarrhofwegs zu gehen und sich den in neuem Glanz erstrahlenden Lehrpfad neben der Streuobstwiese anzusehen. Zum Beispiel beim Osterspaziergang. „Auf den Schautafeln gibt es nun auch QR-Codes, unter denen weitergehende Informationen abrufbar sind“, teilt der Verein mit. In den Infos werde sehr deutlich, „welch großartige Leistung die Bienen Jahr für Jahr erbringen. Ihre Bedeutung im Naturkreislauf und für unsere Nahrungskette kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“.



Am Ende der Pressemitteilung bedankt sich der Imkerverein Anzing-Poing bei den Aktiven für ihren Einsatz und beim Deutschen Imkerbund für die schnelle und kostengünstige Überlassung der Info-Tafeln.

