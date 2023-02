Bestehender Markt wird ersetzt: Lidl will in Poing „Pilotprojekt“ bauen

Von: Armin Rösl

Der 2008 eröffnete Lidl an der Gruber Straße in Poing wird durch ein neues Gebäude ersetzt. Die Parkplätze sollen verbreitert werden. Der Zeitpunkt der Baumaßnahme steht noch nicht fest. © dz

Der bestehende Lidl-Markt an der Gruber Straße soll durch ein neues Gebäude in Holzbauweise ersetzt werden. Der Zeitpunkt dafür steht allerdings noch in der Sternen.

Poing – Der Lidl-Markt an der Gruber Straße in Poing wird durch einen Neubau ersetzt. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Wie das Gebäude aussehen soll, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Fabian Schrom, bei Lidl zuständig für die Filialentwicklung in Oberbayern, sprach von einem bundesweiten „Pilotprojekt“, das als Vorbild für weitere Neubauten dienen könnte. Das Besondere: Der neue Markt wird ein Holzbau sein.

Schrom erläuterte die Planung und die Gründe. Das jetzige Gebäude, das 2008 eröffnet wurde, sei mittlerweile zu klein geworden und entspreche nicht mehr modernen und ökologischen Anforderungen. Beispielsweise werde es noch mit einer alten Ölheizung geheizt. Außerdem seien die Räume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr zeitgemäß und ebenfalls zu klein. Weil im Laufe der Jahre mehr Personal hinzugekommen sei, was wiederum dem Bevölkerungswachstum in Poing und dem damit verbundenen Mehr an Kunden geschuldet sei.

Der Neubau werde großzügiger, das Sortiment aber werde 1:1 das gleiche bleiben, wie es jetzt ist, so Schrom. Neu für die Kunden: Die Regale würden niedriger, auf den Gängen werde mehr Bewegungsfreiheit gegeben sein, zählte er auf.

Das neue Gebäude bekommt ein voll bestücktes Photovoltaik-Dach

Im Unternehmen habe man auch die Varianten Aus- und Umbau geprüft, sei aber letztendlich zur Entscheidung gekommen, den alten Markt abzureißen und auf die vorhandene Bodenplatte einen neuen zu errichten. Unter anderem ein Grund für den Neubau: „Auf dem Betondach des jetzigen Gebäudes geht keine Photovoltaikanlage drauf“, sagte Portfolio-Manager Fabian Schrom. Das Dach des neuen Gebäudes werde komplett mit Photovoltaik versehen. Außerdem sei eine Fassadenbegrünung geplant. Ebenfalls größer und geräumiger werden soll der Parkplatz. Laut Lidl-Manager sei vorgesehen, dass die einzelnen Stellplätze verbreitet werden.

Das bedeute zwar weniger Parkplatze auf dem Grundstück, aber mehr Komfort. Geplant seien drei Elektroladesäulen sowie Leerrohre im Boden, um zu einem späteren Zeitpunkt weitere errichten zu können. Und: Laut Schrom werde es mehr Fahrradparkplätze geben sowie zusätzlich fünf eigene Abstellmöglichkeiten für Lastenfahrräder.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die vorgestellte Planung als Grundlage dient für die notwendige Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat antwortete Lidl-Portfolio-Manager Fabian Schrom, dass die Bauphase maximal sechs Monate dauern werde.

