von Armin Rösl schließen

Kommentar von EZ-Redakteur Armin Rösl zu Poings Neu-Regelung für Fahrradfahrer:

Nein, man muss als Gemeinde nicht überall mitmachen. Zum Beispiel nicht bei der Initiative „Fahrradfreundliche Kommune“. Schon gleich zweimal nicht, wenn damit zwar rechtlich gestützte, aber in der Praxis sinnlose Regelungen einhergehen. Wer glaubt, dass Radfahrer auf der Kirchheimer Allee, der Bergfeld- und der Blumenstraße sicherer unterwegs sind als auf den breiten Gehwegen, an denen teilweise sogar Radwege angebunden sind, der ist dort noch nie mit dem Fahrrad gefahren. In vorauseilendem Gehorsam eine krude und nicht verständliche Regelung einführen, ist hier fehl am Platz. Deshalb: Schluss mit der Initiative, lieber praxisnahe Lösungen finden!